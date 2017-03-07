Союз банков Эстонии: финансовая грамотность должна войти в учебную программу школ

Девиз месячника финансовой грамотности, проводимого каждую весну Союзом банков Эстонии, гласит: ”Разумное планирование финансовых дел помогает реализовать мечты”; и целевой группой месячника является молодежь, учащаяся в основной школе, значится в пресс-релизе.

В течение этого месяца повсюду в Эстонии около ста банковских работников из всех банков, входящих в качестве членов в Союз банков, будут проводить в общеобразовательных школах тематические уроки в качестве волонтеров — и спрос на эти уроки намного превышает предложение.

Исследования финансового поведения жителей Эстонии говорят о том, что обхождению с деньгами у нас в достаточной мере не обучают ни дома, ни в школе, и даже если люди сильны в теории, на практике они все же часто попадают в затруднительное положение. Внимание месячника финансовой грамотности в этом году обращено на просвещение подростков в отношении того, что для реализации мечтаний необходимы продуманные действия, и что с небольших дел начинаются великие свершения.

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Основным содержание уроков станет идея о том, что разумность в финансовых делах поможет достичь целей, поставленных перед собой, и преуспеть в реализации своей мечты; подробнее можно посмотреть здесь.

В этом году партнерской школой месячника стала Раэкюлаская школа в Пярну. По словам исполнительного директора Союза банков Эстонии Катрин Талихярм, уроки партнерской школы отличаются более глубоким рассмотрением темы, и, помимо учащихся, в них могут участвовать также учителя и родители. ”В ходе прошлогоднего пилотного проекта вы на опыте узнали, что распространение финансовой грамотности происходит результативнее, если, одновременно с детьми, знания получают также их матери и отцы”, — пояснила Талихярм.

Исполнительный директор Союза банков добавила, что пятилетний опыт проведения школьных уроков финансовой грамотности показывает, что спрос на такие уроки очень велик, и, в тоже время, также и то, что влияние на образованность в этой сфере, оказываемое в объеме волонтерской помощи, все же остается весьма небольшим. ”К сожалению, Союз банков не в силах в полной мере покрыть интерес школ, и, несомненно, давно пришла пора для того, чтобы частью учебной программы общеобразовательных школ Эстонии стало непрерывное повышение финансовой грамотности и предусмотренные для этого тематические уроки. Союз банков, разумеется, готов и дальше помогать как знаниями, так и людьми, но, помимо работы волонтеров, должна быть также системная и постоянная работа с финансовой грамотностью”, — добавила Талихярм.

Карта школ, в которые отправятся приглашенные преподаватели, находится здесь.

Месячники финансовой грамотности организуют 13 банков-членов Союза банков Эстонии под руководством самого Союза банков. Цель Союз банков — заставить людей задуматься о важности финансовых решений и об их возможных последствиях. За последние пять лет в рамках данной инициативы знания, необходимые для того, чтобы справляться с финансовыми делами, получили около 20 000 школьников по всей Эстонии.