Современные котельные в Лаагри и Лоо скоро будут подведены под крышу

Строительство новых котельных, работающий на древесной щепе, в поселках Лаагри и Лоо идет по графику. Состоявшийся на этой неделе праздник стропил подтверждает, что инвестиция объемом около 2,2 млн евро реализуется по плану и это принесет выгодное тепло в дома более 5000 клиентов.

По словам руководителя отдела развития и инвестиций Adven Eesti Прийта Тийта, готовность котельных в срок важна, чтобы предотвратить повышение цены тепла из-за роста акциза на природный газ для региона с более чем 5000 клиентами. ”Решение о строительстве новых котельных в Лаагри и Лоо было очень дальновидным, потому что тенденция роста цены природного газа делает древесную щепу еще более конкурентоспособным топливом и уменьшает давление цен”, — пояснил Тийт.

В обоих котельных основное оборудование на сегодня уже установлено. В Лаагри начали монтаж труб. ”Мы выдерживаем график работ, но на сегодня уже нечастые зимние погодные условия не очень благоприятствуют строительным работам и сохранение графика требует напряжения”, — пояснил руководитель отдела развития и инвестиций Adven Eesti Прийт Тийт.

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Мощность новых котельных центрального отопления, работающие на древесной щепе, будет составлять в Лаагри 3,8 МВт и в Лоо — 2 МВт. Создание теплоцентралей поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду. В общем Adven инвестирует в Лоо и Лаагри 2,2 млн евро, из которых около половины покрывает Центр инвестиций в окружающую среду из Фонда солидарности ЕС. Используемые сегодня в Лаагри и Лоо газовые котлы останутся в использовании для пиковых нагрузок и в периоды обслуживания котельных, работающих на древесной щепе.

Недавно Adven Eesti утвердил программу инвестиций на 2017-2020 годы. В рамках этой программы пятнадцать регионов центрального отопления, обслуживаемых предприятием, будут переведены на биомассу, а теплосети будут приведены в порядок. Котельные в Лаагри и Лоо — часть из этой программы инвестиций.

Центр инвестиций в окружающую среду поддерживает переход производства тепла в поселках Лаагри и Лоо на древесную щепу через схему поддержки ”Эффективное производство и передача телоэнергии” Фонда солидарности ЕС на 2014-2020 годы.

Adven является энергетическим предприятием, действующим в Эстонии, Финляндии и Швеции, которое предлагает клиентам отвечающие их потребностям решения в области энергетики. Предприятие предлагает энергетические решения в областях производства и обслуживания, обеспечивает тепловой энергией частных и корпоративных клиентов, а также занимается распределением и продажей природного газа. Adven Eesti является одним из крупнейших теплопроизводителей Эстонии, который действует в восемнадцати регионах центрального отопления по всей Эстонии.