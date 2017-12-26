26.12.2017, 10:50

Совпадение? Два суперсчастливых лотерейных билета были куплены в декабре в Виймси

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rus.delfi.ee
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Совпадение? Два суперсчастливых лотерейных билета были куплены в декабре в Виймси
фото иллюстративноеStanislav Moškov, Õhtuleht

В декабре этого года в Эстонии было два крупных выигрыша в лотерею: оба — более 300 000 евро. Любопытно, что оба счастливых билета были приобретены в Viimsi Selver. Совпадение или…?

6 декабря молодой отец семейства их Харьюмаа выиграл в Bingo Loto 383 672 евро, неделю спустя пенсионер — также их Харьюского уезда — выиграл в Eurojackpot 321 832 евро. Оба счастливчика приобрели билеты в Viimsi Selver.

”Счастье слепо”, — прокомментировал ситуацию председатель правления Eesti Loto Хейки Краних. По его словам, это — чистая случайность.

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