Совпадение? Два суперсчастливых лотерейных билета были куплены в декабре в Виймси

В декабре этого года в Эстонии было два крупных выигрыша в лотерею: оба — более 300 000 евро. Любопытно, что оба счастливых билета были приобретены в Viimsi Selver. Совпадение или…?

6 декабря молодой отец семейства их Харьюмаа выиграл в Bingo Loto 383 672 евро, неделю спустя пенсионер — также их Харьюского уезда — выиграл в Eurojackpot 321 832 евро. Оба счастливчика приобрели билеты в Viimsi Selver.

”Счастье слепо”, — прокомментировал ситуацию председатель правления Eesti Loto Хейки Краних. По его словам, это — чистая случайность.