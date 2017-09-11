Совместное обслуживание клиентов Starman и Elisa начинается в Пярнумаа и в Вильяндимаа уже сегодня

Совместное обслуживание клиентов Starman и Elisa начнется в Пярнумаа и в Вильяндимаа уже с 11 сентября 2017 года, сообщается в пресс-релизе.

”Чтобы предлагать нашим клиентам, быстрое, качественное и комплексное обслуживание уже с 11 сентября в представительствах Elisa в торговых центрах Centrum в Вильянди и Port Artur и Kaubamajaka в Пярну откроется возможность для поддержки клиентов Starman. Для клиентов Starman из Пярну Kaubamajaka — уже знакомое место, а теперь открывается возможность подключиться к услугам компании или обратиться по другим вопросам и в представительстве в торговом центре Port Artur. Представительство Starman в Kaubamajaka пока на некоторое время так же останется открытым” — сказал член правления Elisa и Starman Андрус Хийепуу.

По его словам, это — первый шаг, чтобы стать ближе к клиенту. ”Независимо от того, что услуги Starman доступны по всей Эстонии по электронным каналам, физическое присутствие на месте, где с помощью специалиста можно протестировать наши новые решения и предлагаемые услуги — для клиента тоже очень важно. Это — основная причина, по которой мы заинтересованы в развитии нашей сети представительств” — добавил Хийепуу.

Теперь в представительствах дополнительно к услугам мобильной связи можно заключить договор на телевизионные услуги, протестировать различные скорости интернет-пакетов, познакомиться с ТВ-пакетами и дополнительными услугами, такими, например, как TVE — телевизор в смарт-устройстве, уникальной Машиной времени, услугами записи и видеопроката. И, конечно, можно подключиться к Binge TV — первому совместному проекту Elisa и Starman и к новой услуге Starman TV.