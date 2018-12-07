Советы гуру соцмедиа: незаменимые приложения для подготовки к Рождеству

Гуру социальных медиа Катрин Примак из Tele2 советует начинать рассылку приглашений на рождественский праздник как минимум за две недели до торжества и предлагает использовать для этого специальные приложения: ”Для персонального оформления и отправки таких приглашений очень хорошо подходит приложение Punchbowl (iOS, Android), которое также позволяет получать от адресатов обратную связь (RSVP)".

"Всем шутникам эксперт рекомендует приложение JibJab (iOS, Android). ”С помощью этого приложения вы можете делать селфи и использовать их для создания анимированных открыток. В аналогичном ключе работает приложение ElfYourself — с его помощью можно делать анимированные видео-открытки с участием до пяти друзей. Причем заготовок поздравлений так много, что даже Гринч нашел бы для себя подходящую”, — говорит Примак.

Еще одно интересное приложение — Christmas Meme Creator (iOS). ”Вы просто выбираете из галереи снимки любимых животных или находите в приложении подходящие международные мемы и добавляете к ним свое шуточное сообщение”, — предлагает эксперт.

”Популярны также сегодня и другие праздничные приложения, с помощью которых можно поместить любимые снимки в нарядные рамки и украсить их разными эффектами. Для этой цели подходят: Xmas Photo Editor (iOS), Christmas Photo Editor (Android), Christmas Photo Frames (Android) и Christmas Card Maker (iOS)”, — советует в заключение Примак.