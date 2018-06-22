Советы эстоноземельцам: как защитить телефон от солнца и жаркой погоды

”Чтобы можно было оценить устойчивость устройства к воздействию воды и пыли каждый телефон перед выходом на рынок получает рейтинг IP, который указывает на его устойчивость к погодным условиям. Например, рейтинг IP66 означает, что телефон защищен от пыли от брызг воды. Модель этого года — Samsung Galaxy S9 — обладает рейтингом IP68, то есть телефон полностью защищен от пыли, а также является водонепроницаемым до достижения определенной глубины, — пояснил Аасма. — Это особенно важно в связи с приближающимся Ивановым днем, когда люди проводят много времени на улице и у водоемов. Поэтому следует убедиться в том, что телефон ”выживет” даже если его владелец внезапно свалится в пруд. Ну а те, кто хочет читать сообщения, купаясь в море, должны воспользоваться смарт-часами Samsung Gear, которые можно использовать и в соленой воде”.

3. Избегайте прямых солнечных лучей и перегретых автомобилей

Летом люди проводят больше времени на улице, и поэтому важно знать, как защитить свои смарт-устройства. По возможности следует избегать прямого солнечного света. Пребывание на солнце продолжительное время может быть для устройств опасным и привести к перегреву. В особенности это касается моделей темного и черного цвета.

”Сидя за столом где-то на улице, телефон можно прикрыть кепкой или платком. Как и детей, не стоит оставлять телефоны в закрытой машине — на солнце автомобиль моментально и очень сильно нагревается, — сказал Аасма. — Смартфон не должен подвергаться воздействию высоких температур, а особенно опасными являются резкие перепады между жарой и холодом — в результате может образоваться конденсат”.

4. Защищайте экран телефона

Для защиты экрана можно использовать пленку. Проще всего попросить наклеить пленку в каком-нибудь сервисе. Это поможет избежать мелких царапин. Несколько дороже, но и качественнее — защитное стекло. Оно предотвратит царапины и мелкие повреждения. Также преимуществом некоторых защитных стекол является то, что, если вы уроните телефон, разобьется такое стекло, а не экран самого устройства.

Непосредственно от солнечного света защищает антибликовое (anti-glare) покрытие. Его задача — предотвратить отражение солнечных лучей, что позволяет видеть изображение на экране.

5. Снимите чехол

Может показаться странным, но одной из мер по защите телефона летом может быть снятие с него чехла. Как и одежда на человеке, чехол удерживает тепло и не позволяет устройству охлаждаться так быстро, как задумано производителем. Впрочем, следует понимать, что без чехла телефон становится хуже защищен в случае падения.

Если вы относитесь к телефону очень бережно и никогда его не роняете, такой вариант защиты от перегрева можно рассмотреть. Если нет, то лучше все же использовать другие методы.