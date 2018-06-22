Советы эстоноземельцам: как защитить телефон от солнца и жаркой погоды

Вчера началось лето и, хотя май оказался более теплым и солнечным, чем обычно, синоптики обещают, что июль будет еще более жарким. Это прекрасное время, чтобы делать при помощи смартфона снимки на улице.
Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма в сообщении для прессы делится простыми советами, как защитить телефон от жары, солнечного света и влаги, и как пользоваться им наиболее эффективно.
1. Выберите подходящую яркость экрана
Яркость экрана (brightness) показывает, сколько света излучает экран телефона. Чем этот показатель выше, тем ярче экран. В целом, более темный экран лучше подходит для использования в помещении, а на прямом солнечном свете яркость стоит увеличить, чтобы лучше видеть экран. Также следует помнить, что от высокой яркости больше устают глаза — поэтому следует по возможности пользоваться настройками с меньшей яркостью. Кроме того, меньшая яркость позволяет сберечь заряд аккумулятора.
”Простой способ регулировки яркости — активировать функцию ее автоматической настройки (auto brightness). В таком случае телефон сам наблюдает за окружающим освещением и меняет яркость экрана соответствующим образом”, — пояснил Аасма.
2. Обратите внимание на защиту телефона от пыли и воды
На улице телефон может подвергнуться самому разному воздействию — влаги, пыли или песка. Поэтому еще до наступления пляжного сезона стоит проверить, защищен ли ваш телефон от пыли и влаги.