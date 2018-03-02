Советы эксперта: что делать, если вы не хотите принимать чьи-то звонки?

В жизни бывает всякое. Случается, что по каким-то причинам вы не хотите принимать звонки и сообщения с определенных номеров. Директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов дает рекомендации, какие меры можно предпринять в подобных случаях и какие специальные возможности предусмотрены в телефонах на сей счет.

”Если у вас телефон с относительно новой версией Android или iOS, самое простое, что вы можете сделать, — это зайти в настройки и заблокировать звонки нежелательных абонентов. В этом случае вызовы, поступающие с заблокированных номеров, не будут отражаться в истории звонков. Блокировку можно снять в любое время. Нежелательный абонент получит вежливое автоматическое сообщение о том, что номер, на который он позвонил, занят”, — объясняет С. Селиов один из самых простых способов избавления от ненужных контактов.

В Google Play, iTunes и других магазинах приложений предлагаются также специальные решения блокировки звонков. ”Найти их несложно: наберите в поисковой строке ”call blocker” и выберите подходящий вариант. Все решения достаточно простые — и выбор бесплатных приложений довольно широкий. Вам останется лишь внести нежелательный номер в лист блокировки — так вы избавите себя от ненужного общения”, — советует С. Селиов и добавляет, что пользователь заблокированным номером будет слышать только гудки занятой линии.

Большинство производителей предусматривают в своих устройствах возможность блокировки звонков.

Кнопочные телефоны

В устаревших и кнопочных моделях для этой цели применяются фильтры звонков, куда нежелательные номера заносятся вручную. Причем у каждого производителя — свои нюансы. Одни помещают фильтр звонков в настройки или в перечень программ и называют его ”Number screening” (”Фильтрация номеров”), другие выделяют место для черного списка в телефонной книге.

iOS

В айфонах функция блокировки нежелательных звонков предусмотрена, начиная с iOS8. Владельцам таких устройств достаточно зайти в раздел ”Телефон” -> ”Недавние”, кликнуть на обозначение ”I” рядом с номером, а затем выбрать функцию ”Заблокировать абонента”. Позвонивший с заблокированного номера услышит вежливое сообщение о том, что вызываемый абонент не доступен.

Данная функция не позволяет создавать черные списки, но может блокировать отдельные нежелательные номера.

Владельцы устройств с iOS могут также скачать ”True Caller” — самое популярное приложение, которое на сегодня уже установили в своих устройствах свыше двух миллиардов пользователей. Это чрезвычайно эффективное решение позволяет: идентифицировать вызовы, автоматически определять отправителей спама и рекламы, а еще — из какой страны вам звонят. Спамеры выявляются на основании списка, который составляется всем сообществом пользователей.

Android

В телефонах на базе Android блокировка номеров немного сложнее и во многом зависит от конкретной модели. У одних устройств надо удерживать палец на нежелательном номере и выбрать в открывшемся окне ”Блокировка номера”. У других — зайти в настройки звонков и составить список нежелательных номеров. Соответствующая функциональность поддерживается в телефонах с операционной системой Android 2.0 и выше.

Пользователи Android-телефонами могут также скачать приложение ”Call Blacklist” и выбрать в нем наиболее подходящий способ блокировки звонков. Например, увязать блокировку с определенным промежутком времени или префиксом (блокировка звонков со всех номеров с конкретными начальными цифрами). И блокировка, и активация этой функции осуществляются одним кликом.

Windows

Зайдите в настройки телефона и активируйте приложение ”Блокировка и фильтрация” (Настройки -> Система -> Телефон -> Выбор приложений) — теперь вы можете блокировать звонки с нежелательных номеров, просто удерживая на них палец.

Владельцы устройств с Windows, как и пользователи операционной системой iOS, могут скачать ”TrueCaller”. Это приложение действует в реальном времени и позволяет выбрать — отвечать на звонок или нет.

Если вам надо кому-то позвонить, но в данном случае вы не хотите показывать свой номер, то можете скрыть его, набрав перед номером код #31#. Если же вы пользуетесь засекреченным номером, но хотите кому-то его показать, наберите перед номером код *31#.