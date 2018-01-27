Советы департамента: что делать, если за вас взялась инкассо-фирма, и как этого избежать

В Департамент защиты прав потребителей часто обращаются люди, получившие извещение о задолженности от инкассо-фирмы. Должник не был в курсе долга. Ведомство призывает потребителей позаботиться о правильности контактных данных и в целом обращает внимание на обязанность инкассо подтвердить требование, пишет Kasulik.

В ситуации, когда потребитель не выполняет договорные обязательства, например, не оплачивает счет за товар или услугу, кредитор вправе без согласия потребителя передать требование инкассо. Такие фирмы в целом действуют на двух основаниях. Первое: они приобрели требование от кредитора и сами стали им; или второе: кредитор дозволил им за себя потребовать возврата долга.

Инкассо должна подтвердить требование

В документах, являющихся основанием для требования, должно быть отображено его возникновение или содержание, например, договор. Это означает также, что инкассо-фирма обязана подтвердить наличие требования. Кроме того, прежний кредитор должен предоставить новому извещение: прежде всего — информацию о человеке, о его месте жительства, о предыдущем исполнении его обязанности по погашению задолженности, а также прочую сопутствующую информацию.

Если потребитель заключил договор с продавцом, покупатель должен убедиться, что обозначенные в договоре данные — верны: например, имя, адрес, электронная почта. Наличие действующих данных поможет избежать разного рода проблем при взыскании долга. Зачастую избежать попадания в Регистр неплатежеспособности или в инкассо можно, просто обновив контактные данные. Часто выясняется, что потребилтель изменил свой адрес или иные контакты, и по этой причине извещения о долге он не получал.

Требования ограничены законом

По закону, затраты на делопроизводство в инкассо, которые следует оплатить должнику, ограничены. Они зависят о того, действителен ли заключенный с потребителем договор, или нет, а также от величины долга.

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