Совет утвердил Ханса Пайома членом правления Krediidipank

Совет Krediidipank, получившего в январе этого года новых собственников и осенью выходящего на рынок под торговой маркой Coop Pank, утвердил в среду (19 апреля 2017 года) Ханса Пайома четвертым членом правления банка. Ханс Пайома будет отвечать за руководство банковским обслуживанием бизнес-клиентов.

Ханс Пайома работает в банковском секторе с 2001 года. Первые 5 лет он занимал разные должности в Hansapank, а с 2006 по 2013 года был председателем правления эстонского подразделения и руководителем банковского обслуживания бизнес-клиентов в Прибалтике крупнейшей финансовой группы Норвегии DNB. В Krediidipank Пайома пришел в феврале этого года.

Председатель совета Krediidipank и председатель правления мажоритарного собственника банка Coop Eesti Keskühistu Яанус Виханд сказал, что банковское обслуживание бизнес-клиентов играет ключевую роль как в нынешнем Krediidipank, так и в будущем Coop Pank. ”Coop Pank поставил себе цель сфокусироваться на частных клиентах и на обслуживании связанных с ними малых и средних предприятий. Создание портфеля услуг, подходящих частным и бизнес-клиентам — одна из наших важнейших задач в ближайшие месяцы. Богатый опыт Ханса Пайома в банковском секторе станет весомым пополнением для нынешней команды Krediidipank и поможет успешно вывести на рынок предназначенные для бизнес-клиентов продукты будущего Coop Pank”, — пояснил Виханд.

В правление Krediidipank также входят финансовый директор Керли Лыхмус, руководитель по управлению рисками Янек Уйбоупин и председатель правления Маргус Ринк.

Крупнейшая в Эстонии группа магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости Coop Eesti, в сеть которой входит свыше 350 магазинов по всей стране, в январе этого года выкупила контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank, который с осени будет называться Coop Pank. Цель Coop Pank — обеспечить банковские услуги поблизости от места проживания клиентов, используя для этого существующую сеть магазинов. Состоящая из 19 кооперативов сеть Coop Eesti находится в собственности почти 80 000 частных лиц и обладает примерно 600 000 постоянных клиентов.