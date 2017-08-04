Совет KredEx Krediikindlustus пополнился новыми членами, которые как специалисты в своей области внесут вклад в повышение экспертного уровня совета.

”Нашим предприятиям и экспортерам крайне важно, чтобы и со стороны государства были созданы такие инструменты, с помощью которых предприятия смогли бы увеличить свои объемы продаж, сохранить конкурентоспособность в том числе и за границей и защитить себя от неожиданных возможных рисков как на домашнем, так и на внешнем рынке, — пояснил председатель правления и руководитель целевого учреждения KredEx Лехар Кютт посредством пресс-релиза. — Совет выполняет важную роль именно по части помощи и консультаций обществ кредитного страхования, чтобы они могли предлагать решения, которые необходимы предприятиям и которые помогли бы им расти и функционировать”.

По словам руководителя KredEx Krediidikindlustus Меэлиса Тамбла, государственная помощь в предложении решений предприятиям уже принесла свои результаты, потому что из года в год все больше предприятий используют созданное государством страхование для развития своей коммерческой деятельности. ”Сегодня мы все чаще видим, как благодаря государственному кредитному страхованию при переговорах об условиях оплаты экспортеры могут предложить своим иностранным партнерам более гибкие решения, более длинные сроки оплаты, а это помогает значительно развить свою коммерческую деятельность на иностранных рынках”.

Из прежнего состава работу в совете KredEx Krediidikindlustus продолжит председатель правления SA KredEx Лехар Кютт и советник отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов. Вместо руководителя отдела экономического развития Министерства экономики Каупо Реэде в состав вошли два новых члена: предприниматель и преподаватель факультета экономики ТТУ Иво Карилайд и член правления занимающейся программным обеспечением фирмы DataCatering Кристьян Вяртон. Полномочия членов правления действуют три года.