Совет Кассы по безработице утвердил председателя и финансовый отчет за 2016 год

На состоявшемся сегодня собрании совета Эстонской кассы по безработице новым председателем совета сроком на один год был выбран председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон. Совет Кассы по безработице также утвердил оставшийся без замечаний аудиторов годовой финансовый отчет за 2016 год, сообщает Касса по безработице.

На конец 2016 года, нетто-имущество Кассы по безработице составляло 694,3 млн евро, из которых 352,2 млн евро составил целевой фонд возмещений по страхованию от безработицы, 172 млн евро целевой фонд возмещений по причинам сокращения работников и неплатежеспособности работодателей, 59,6 млн евро целевой фонд услуг и пособий для рынка труда, 68,5 млн евро резервный капитал и 42 млн евро составила в 2016 году разница между доходами и расходами.

Председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон: ”Мы можем быть довольны деятельностью Кассы по безработице, направленную на посредничество между соискателями работы и работодателями. Под руководством профсоюзов и работодателей Касса по безработице подготовила услуги, направленные на предупреждение безработицы, в которых люди смогут принимать участие с мая. Важно то, что средства, собранные работниками и работодателями, дойдут до людей, которые находятся на рынке труда в более сложном положении — в дальнейшем, при поддержке Кассы по безработице, совершенствовать свои навыки и квалификацию смогут, например, люди, не получившие профессию, с недостаточным знанием эстонского языка и проблемами со здоровьем”.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлса Паавела, прошлый год был для Кассы по безработице очень насыщенным: мы начали предлагать услуги, углублённо направленные на людей с особыми потребностями, и с лета стали оценивать трудоспособность. Мы отреагировали на крупные сокращения, которые затронули Ида-Вирумаа, и впервые применили региональные меры для урегулирования рынка труда — для того, чтобы мотивировать предпринимателей создавать в Ида-Вирумаа новые рабочие места. Мы разработали меры по предупреждению безработицы, с помощью которых сможем работающим людям оказать поддержку в получении дополнительного обучения и переобучения. Новые услуги мы начнём оказывать с мая.

В 2016 году поступило 103,5 млн евро из страховых взносов работников, и было выплачено Кассой по безработице 46,9 млн евро на возмещения по страхованию от безработицы.

Из страховых взносов работодателей поступило 55,7 млн евро, и из целевого фонда было выплачено Кассой по безработице 17,1 млн евро на возмещения по причинам сокращения численности работников и неплатежеспособности работодателей.

Общие расходы на страхование от безработицы (возмещения, социальный налог с возмещений) в прошлом году составили 75,9 млн евро.