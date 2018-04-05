Совет Кассы по безработице утвердил финансовый отчет за 2017 год

На состоявшемся сегодня собрании совета Эстонской кассы по безработице новым председателем совета сроком на один год был выбран председатель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар. Совет Кассы по безработице также утвердил оставшийся без замечаний аудиторов годовой финансовый отчёт за 2017 год.
На конец 2017 года, нетто-имущество Кассы по безработице составляло 748 млн евро, из которых 375,9 млн евро составил целевой фонд возмещений по страхованию от безработицы, 181 млн евро целевой фонд возмещений по причинам сокращения работников и неплатёжеспособности работодателей, 64,6 млн евро целевой фонд услуг и пособий для рынка труда, 72,8 млн евро резервный капитал и 53,7 млн евро составила в 2017 году разница между доходами и расходами.
”На данный момент нехватка рабочей силы является для работодателей самым большим вызовом. Для нас важно, чтобы все те, кто остаются без работы, могли бы как можно быстрее найти себе новое место работы. Очень важная роль здесь у Кассы по безработице. Также нужно дать людям с пониженной трудоспособностью возможность максимально участвовать на рынке труда”, сказал новоиспечённый председатель правления Тоомас Тамсар.