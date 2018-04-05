05.04.2018, 21:40

Совет Кассы по безработице утвердил финансовый отчет за 2017 год


rus.delfi.ee
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Töövõimereform ja töötukassa
Foto: Anna Aurelia Minev

На состоявшемся сегодня собрании совета Эстонской кассы по безработице новым председателем совета сроком на один год был выбран председатель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар. Совет Кассы по безработице также утвердил оставшийся без замечаний аудиторов годовой финансовый отчёт за 2017 год.

На конец 2017 года, нетто-имущество Кассы по безработице составляло 748 млн евро, из которых 375,9 млн евро составил целевой фонд возмещений по страхованию от безработицы, 181 млн евро целевой фонд возмещений по причинам сокращения работников и неплатёжеспособности работодателей, 64,6 млн евро целевой фонд услуг и пособий для рынка труда, 72,8 млн евро резервный капитал и 53,7 млн евро составила в 2017 году разница между доходами и расходами.

”На данный момент нехватка рабочей силы является для работодателей самым большим вызовом. Для нас важно, чтобы все те, кто остаются без работы, могли бы как можно быстрее найти себе новое место работы. Очень важная роль здесь у Кассы по безработице. Также нужно дать людям с пониженной трудоспособностью возможность максимально участвовать на рынке труда”, сказал новоиспечённый председатель правления Тоомас Тамсар.

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел: ”Прошлый год был первым полным годом реформы трудоспособности — для оценки трудоспособности к нам обратилось более 50 000 человек, 42 000 человек получали пособие на трудоспособность, и мы возместили работодателям социальный налог за 22 000 работников с пониженной трудоспособностью. Люди с пониженной трудоспособностью 23 000 раз принимали участие в различных услугах. Касса по безработице начала программу ”Работайте и учитесь” — уже почти год с помощью кассы по безработице работающие люди могут повысить свою квалификацию и получить новые навыки, например, если у них отсутствует профессиональное образование, они недостаточно владеют эстонским языком, или у них имеются проблемы со здоровьем. Для оказания услуг соискателям работы и работающим людям, а также работодателям, и на выплату пособий и возмещений, в прошлом году Касса по безработице израсходовала 229,3 млн евро”.

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В 2017 году поступило 112,8 млн евро из страховых взносов работников, и было выплачено Кассой по безработице 44,5 млн евро на возмещения по страхованию от безработицы.

Из страховых взносов работодателей поступило 60,8 млн евро, и из целевого фонда было выплачено кассой по безработице 13,1 млн евро на возмещения по причинам сокращения численности работников и неплатёжеспособности работодателей.

Общие расходы на страхование от безработицы (возмещения, социальный налог с возмещений) в прошлом году составили 67,9 млн евро.

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