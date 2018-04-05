Совет Кассы по безработице утвердил финансовый отчет за 2017 год

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел: ”Прошлый год был первым полным годом реформы трудоспособности — для оценки трудоспособности к нам обратилось более 50 000 человек, 42 000 человек получали пособие на трудоспособность, и мы возместили работодателям социальный налог за 22 000 работников с пониженной трудоспособностью. Люди с пониженной трудоспособностью 23 000 раз принимали участие в различных услугах. Касса по безработице начала программу ”Работайте и учитесь” — уже почти год с помощью кассы по безработице работающие люди могут повысить свою квалификацию и получить новые навыки, например, если у них отсутствует профессиональное образование, они недостаточно владеют эстонским языком, или у них имеются проблемы со здоровьем. Для оказания услуг соискателям работы и работающим людям, а также работодателям, и на выплату пособий и возмещений, в прошлом году Касса по безработице израсходовала 229,3 млн евро”.

В 2017 году поступило 112,8 млн евро из страховых взносов работников, и было выплачено Кассой по безработице 44,5 млн евро на возмещения по страхованию от безработицы.

Из страховых взносов работодателей поступило 60,8 млн евро, и из целевого фонда было выплачено кассой по безработице 13,1 млн евро на возмещения по причинам сокращения численности работников и неплатёжеспособности работодателей.

Общие расходы на страхование от безработицы (возмещения, социальный налог с возмещений) в прошлом году составили 67,9 млн евро.