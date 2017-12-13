Совет Кассы по безработице утвердил бюджет на следующий год

На сегодняшнем собрании совета был единогласно утвержден бюджет Кассы по безработице на следующий год, согласно которому на 2018 год расходы запланированы на сумму 454,8 млн евро и доходы – 465,4 млн евро, сообщается в пресс-релизе.

По прогнозам, из страховых взносов в целевой фонд работников поступит 119,1 млн евро и в целевой фонд работодателей 64,1 млн евро.

В бюджете заложено 58,4 млн на выплату страховых возмещений по безработице, 14,7 млн на возмещения по сокращению и 3,9 млн на выплату возмещений по причине неплатежеспособности работодателя. С возмещений выплачивается социальный налог в размере 13,7 млн евро. Расходы на деятельность Кассы по безработице запланированы в бюджете на сумму 45,4 млн евро.

На услуги для рынка труда в следующем году запланировано 67,1 млн евро, в том числе 26,4 млн из Европейского социального фонда Европейского Союза и 0,25 млн из Европейского фонда адаптации к глобализации и программы приграничного сотрудничества Эстонии-Латвии Interreg, которая финансируется из Европейского фонда регионального развития.

Расходы на страховые возмещения, пособия и услуги труда составят в общем 409,4 млн евро. По сравнению с текущим годом, расходы на выплату возмещений и оказание услуг вырастут на 127,7 млн евро.

Председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел: ”В 2018 году пройдет ровно год с того момента, как была разработана по предложению совета и запущена с 1 мая 2017 года программа ”Работайте и учитесь”. В следующем году свыше 10 000 работников смогут с помощью Кассы по безработице получить новые и повысить уже имеющиеся навыки, или получить пособие на участие в уровневом обучении. С помощью программы ”Работайте и учитесь” мы также поддерживаем работодателей, которые нуждаются в помощи при обучении работников во время изменений или при трудоустройстве большого количества работников. С нового года мы будем выплачивать пособие предприятиям, у которых работают молодые люди в возрасте 13-16 лет”.

Председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон: ”В текущем году направленная на работающих людей и работодателей программа ”Работайте и учитесь” хорошо стартовала в Ида-Вирумаа, надеюсь, что в следующем году работники и работодатели других уездов также усердно воспользуются предлагаемыми возможностями. Еще немаловажным является больший вклад в развитие услуг портала e-töötukassa и в использование большего количества данных, что позволяет упростить пользование услугами и эффективнее оказывать помощь”.

Вместе с бюджетом был также утвержден план Кассы по безработице на 2018 год и изменения в программе развития Кассы по безработице.