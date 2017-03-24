Совет Кассы по безработице поддержал продление полномочий действующего правления

Совет Кассы по безработице, на сегодняшнем собрании, единогласно принял решение продлить договоры членов правления кассы на следующие пять лет.

Председатель совета Кассы по безработице, министр здоровья и труда Евгений Осиновский, оценил правление за проделанную работу. ”Касса по безработице помогла успешно подготовить и запустить большие общественные изменения, будь то реформа трудоспособности или новая программа обучения для работающих людей, которая вступит в действие уже с 1 мая. Все предпринятые шаги модернизируют рынок труда Эстонии, и вместе с тем меняют роль кассы. Жду от Кассы по безработице, что она возьмет на себя сильную ведущую роль и эффективно доведет эти реформы до конца”, — сказал Осиновский.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, в следующие пять лет, в условиях меняющейся ситуации на рынке труда, вырастет роль Кассы по безработице в развитии навыков людей, для того чтобы поддержать их в поиске подходящей работы, а также предупредить потерю работы по причине того, что им не хватает навыков или они устарели. По-прежнему под нашим пристальным вниманием находятся люди с пониженной трудоспособностью и молодежь, которым нужна наша поддержка как при трудоустройстве, так и для того чтобы сохранить рабочее место.

В правление Лассы по безработице входят: председатель правления Меэлис Паавел и члены правления Эрик Аас, Реэлика Леэтмаа и Пилле Лиймал.