Совет EVR Cargo отложил решение о закупке вагонов в России

Совет эстонской государственной железнодорожной компании EVR Cargo отложил до августа решение о покупке в России железнодорожных вагонов для последующей сдачи в аренду.

Об этом сообщил в четверг "Актуальной камере" председатель совета предприятия Неэме Йыги, который объяснил отложенное решение тем, что правление не подготовило необходимые материалы для анализа, передает rus.err.ee.

По его оценке, амбициозный бизнес-план, согласно которому EVR Cargo закупает в России вагоны и там же сдает их в аренду, является сомнительным.

Половина сделки, то есть 500 вагонов уже заказаны, а судьба второй части пока неизвестна. Общая сумма сделки составляет около 35 млн евро.