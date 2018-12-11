11.12.2018, 19:25

Совет эксперта: золото — подходит ли оно в качестве предкризисной инвестиции?

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rus.delfi.ee
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MINING-RESERVES/
MINING-RESERVES/Foto: SHANNON STAPLETON, REUTERS

Золото — объект инвестирования с почти мифическим статусом, привлекающий людей больше, чем любые другие финансовые активы. Будь то для себя или в подарок; акция золотодобытчика в виртуальном виде или в виде ETF, или же вовсе физическая сувенирная монета; в спекулятивных, долгосрочных целях или для подготовки к концу света, пишет Кристофер Вяхи, руководитель отдела SEB Markets.

В английском языке для демонстрирующих безоговорочную любовь к золоту инвесторов существует даже ласковое прозвище goldbug, т.е. золотой жук. Однако год у золота был нехорошим. С момента январского пика цена упала на 15%, и хотя сейчас на фоне нервозности рынков акций она немного поднялась, она всё же занимает позиции на 10% ниже пика.

Традиционно золото считается ”безопасной гаванью”. Поэтому в последнее время проблемы в отношении торговой войны, ситуации в глобальной политике, а в последние месяцы также возможного замедления экономического роста, не говоря уже о падении рынков акций, должны были бы положительно повлиять на золото. Золото считается также защитой от инфляции. В крупнейших экономических регионах, таких как США, Еврозона или Китай, инфляция растет. На первый взгляд, всё это должно было бы словно указывать на то, что нам прямо сейчас следует мчаться и покупать золото.

Для более подробного изучения ситуации мы проанализировали цену на золото за последние 50 лет, индекс S&P 500, соотношение роста ВВП и инфляции США. В интересах исторического сравнения за основу были взяты цены в долларах США.

Роль золота в качестве защиты от инфляции

Прежде всего, так ли уж хорошо защищает нас золото от инфляции? В течение последних 50 лет ускорение инфляции и рост цен на золото, или наоборот, замедление инфляции и падение цен на золото по месяцам совпадали лишь в 52% месяцев. Однако в годовом разрезе они двигались в одном направлении только 57% времени. Получается, что около половины периода золото и инфляция движутся даже в противоположных направлениях. Аналогично можем рассмотреть и цену на золото в сравнении со средней инфляцией. В те годы, когда инфляция была выше среднего за последние 10 лет (или ниже среднего), цена на золото поднималась (падала) в 59% от периода. Поэтому в среде с умеренной инфляцией связь между инфляцией и ценой на золото достаточно мала.

При этом золото очень хорошо защищало стоимость активов именно в случае высокой инфляции. В те месяцы, когда годовая инфляция была по крайней мере в 1,5 раза выше от среднего за последние 10 лет, цена на золото по сравнению с предыдущим годом поднималась в целых 95% времени, и в те времена ее доходность составляла в среднем 52% в год. К сожалению, такое ограничение конечно же уменьшает выборку всего на 42 месяца, что в общем виде совпадает с четырьмя периодами с ускоренной инфляцией: 1) начало 1980-х; 2) местами начиная с середины 2000-х и более последовательно до глобального экономического кризиса; 3) 2011 год и 4) с весны 2018 года до сегодняшнего момента.

Наибольшей проблемой при инвестировании в золото является то, что могут возникнуть очень долгие периоды, в которых золото не только не покрывает инфляцию, но даже теряет деньги инвесторов. В январе 1980 года золото достигло пика на уровне 850 долларов. Ровно 20 лет спустя цена на золото составляла 290 долларов за унцию, потеряв за десятки лет довольно стабильного падения две трети своей стоимости. За то же время товары и услуги ввиду инфляции подорожали чуть больше, чем в два раза.

Сегодня мы видим, что в долгосрочном плане золото действительно сохранило стоимость актива. Однако следует отметить, что в качестве долгосрочного плана я имею в виду период продолжительностью пару сотен лет. Говорят, что столетия назад за золотую монету в унцию можно было купить приличный мужской костюм, сегодня ситуация такая же. Связь и корреляция с инфляцией на самом деле существуют, особенно в годы с высоким повышением цен. Однако эта связь для типичного инвестора не является очень регулярной для практического использования.

Золото как безопасная гавань

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В теории золото должно быть также тем безопасным активом, куда деньги направляются тогда, когда видно, что в экономике или на финансовых рынках все далеко не в лучшем порядке. Для изучения этого вопроса сравним цену на золото с экономическим ростом, который отражается валовым внутренним продуктом, и с ценами на акции, которые отражаются индексом S&P 500 с долгой историей, объединяющим крупнейшие биржевые предприятия США. Теоретически таким образом между ценой на золото и ВВП, а также ценой на золото и S&P 500 должна быть взаимная отрицательная связь.

Из данных следует, что медленный рост ВВП, т.е. ниже среднего за 10 лет, и рост цен на золото (или, наоборот, рост выше среднего и снижение цены на золото) совпадают в 63% времени. Опять же, логическая связь срабатывает, однако она недостаточно сильна. (Для сравнения с более крепкой связью: индексы акций крупнейших регионов стремятся к движению в одном направлении в более 80% времени.)

Зачастую золото привлекают в свой портфель, чтобы обеспечить защиту в ситуациях, когда ввиду отрицательного настроения такие рисковые активы, как акции или недвижимость, падают. Появляется страх, что эти доходные активы больше не обеспечат движения денежных средств или рост, и начинают искать более безопасные позиции, например, в виде золота. На самом деле, если доходность индекса S&P 500 была ниже своего среднего за 10 лет, то золото в тот же период поднялось (или, опять же, наоборот, доходность S&P 500 превысила среднее и золото упало) только в 56% времени, что опять же являются не очень крепкой связью.

При стремительных коррекциях на рынке акций также нельзя надеяться, что золото окажет портфелю поддержку. В сравнении дневных цен в такие дни, когда индекс S&P 500 падал в своем среднем дневном диапазоне движения (т.е. в среднем падение составляло более 1,9% за один день), золото обеспечивало доходность в среднем 0,2%, что практически неощутимо по сравнению с падением индекса акций.

Какой доходности ждать от золота

За наиболее распространенными классическими классами активов, таких как акции и облигации, стоят страны, находящиеся в постоянном развитии. Это дает этим классам активов определенную долгосрочную тенденцию роста. Кроме того, к владению предприятия относится часть прибыли предприятия, которая может выражаться в выплате дивидендов. К владению облигациями опять же относится доход от процентов. Поэтому логично, что если мы имеем в своем портфеле разные акции и облигации, то, несмотря на то, что у какой-то их части дела в долгосрочной перспективе могут пойти не очень хорошо, всё же как от группы от них ожидается положительная тенденция и в цене, и в движении денежных средств.

Золото, как и другое сырье, не выплачивает дивиденды и проценты. Хранящаяся в сейфе золотая монета или стоящий в углу гаража бензин в канистре ни через год, ни через десятки лет не смогут ни во что развиться. Поэтому в отношении сырья нет такого оправданного ожидания, что при его хранении ценность актива должна возрасти. Таким образом, золото и другое сырье не подходят для портфеля долгосрочного инвестора в плане купить-и-хранить так же хорошо, как акции или облигации.

Несмотря на то, что в долгосрочном плане золото идет в ногу с инфляцией, его историческая средняя доходность всё же в разы меньше, чем, например, у рынков акций, оставаясь, к примеру, за последние 40 лет в среднем в районе 2,5% в год, по сравнению со средним показателем рынка акций США в 8,8% или средним мировой биржи в 7,6%.

Более того, доходность золота очень циклична и даже в долгих периодах весьма ненадежна. Рассматривая наблюдаемый объект по отрезкам продолжительностью в полвека, средней готовой доходностью мы получим в 1970-х +31%, в 80-х –2%, в 90-х –3%, в 2000-х 14% и в 2010-х 2%. Если вы — инвестор, являющийся сильным приверженцем золота в период, подобный 1980–2000, то преобладающую часть своей инвестиционной жизни вы можете провести в тенденции падения. Следует обратить внимание также на то обстоятельство, что на результат 70-х повлиял отказ от золотого стандарта в 1971 году, что в виде достаточно уникального события оказало на цену золота несомненно большое влияние.

Место золота в инвестиционном портфеле

Как же вообще использовать золото в инвестиционном портфеле? Одна из возможностей сделать это, конечно, чисто спекулятивная, если ваш анализ и/или методика указывают на то, что для золота вскоре наступит хорошее время. Однако если эта методика ограничивается лишь интуицией или вашим личным мнением, то это можно назвать скорее всего лишь азартной игрой или ясновидением, и в этом случае я посоветовал бы подумать, насколько может быть реалистичным то, что вы додумались до чего-то такого, что рынок не принял во внимание.

Вторым вариантом, более разумным для долгосрочного обычного инвестора, является использование золота для диверсификации рисков. Если бы мы хотели всегда максимизировать ожидаемую абсолютную доходность, то по сути дела, нам приходилось бы постоянно инвестировать 100% денег в рынки акций. К сожалению, в этом случае стоимость нашего портфеля стала бы невыносимо нестабильной, мы могли бы подставить себя под угрозу обнуления счета, и, скорее всего, увидели бы очень долгие периоды, когда другие классы активов будут показывать лучшую доходность. Многие ли из нас смогут сохранять спокойствие, если потеряют половину своих денег, в течение пяти лет будут в минусе со своими инвестициями или десять лет подряд будут наблюдать, как их класс активов ударяет лицом в грязь перед более горячим на данный момент активом? Это случается с однородным портфелем, и мы никогда не будем знать наперед, что будет дальше.

Для смягчения в портфель добавляются также облигации и другие классы активов, или разные стратегии. Исторически они могли обеспечивать и меньшую общую доходность, однако их доходность выпадает на другие периоды. Если один актив на данный момент показывает плохую доходность, то другой может к примеру, просто блистать. Эту же роль может частично выполнять и золото. 1970-е и 2000-е были не лучшим временем для мировых рынков акций, однако именно в эти десятилетия золото обеспечивало высокую доходность. В промежуточные десятилетия акции показывали быстрый рост, однако цена на золото падала. Однако при диверсификации следует быть осторожным с тем, что если мы берем в портфель слишком большую долю активов с более низкой ожидаемой доходностью, то в долгосрочном плане в общей доходности мы потеряем слишком много. Поэтому для золотых жуков я скажу, что такие недоходные активы, как золото, выполняют роль диверсификации доходности, однако их доля в портфеле долгосрочного инвестора не должна быть львиной.

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