Совет эксперта: золото — подходит ли оно в качестве предкризисной инвестиции?

Прежде всего, так ли уж хорошо защищает нас золото от инфляции? В течение последних 50 лет ускорение инфляции и рост цен на золото, или наоборот, замедление инфляции и падение цен на золото по месяцам совпадали лишь в 52% месяцев. Однако в годовом разрезе они двигались в одном направлении только 57% времени. Получается, что около половины периода золото и инфляция движутся даже в противоположных направлениях. Аналогично можем рассмотреть и цену на золото в сравнении со средней инфляцией. В те годы, когда инфляция была выше среднего за последние 10 лет (или ниже среднего), цена на золото поднималась (падала) в 59% от периода. Поэтому в среде с умеренной инфляцией связь между инфляцией и ценой на золото достаточно мала.

При этом золото очень хорошо защищало стоимость активов именно в случае высокой инфляции. В те месяцы, когда годовая инфляция была по крайней мере в 1,5 раза выше от среднего за последние 10 лет, цена на золото по сравнению с предыдущим годом поднималась в целых 95% времени, и в те времена ее доходность составляла в среднем 52% в год. К сожалению, такое ограничение конечно же уменьшает выборку всего на 42 месяца, что в общем виде совпадает с четырьмя периодами с ускоренной инфляцией: 1) начало 1980-х; 2) местами начиная с середины 2000-х и более последовательно до глобального экономического кризиса; 3) 2011 год и 4) с весны 2018 года до сегодняшнего момента.

Наибольшей проблемой при инвестировании в золото является то, что могут возникнуть очень долгие периоды, в которых золото не только не покрывает инфляцию, но даже теряет деньги инвесторов. В январе 1980 года золото достигло пика на уровне 850 долларов. Ровно 20 лет спустя цена на золото составляла 290 долларов за унцию, потеряв за десятки лет довольно стабильного падения две трети своей стоимости. За то же время товары и услуги ввиду инфляции подорожали чуть больше, чем в два раза.

Сегодня мы видим, что в долгосрочном плане золото действительно сохранило стоимость актива. Однако следует отметить, что в качестве долгосрочного плана я имею в виду период продолжительностью пару сотен лет. Говорят, что столетия назад за золотую монету в унцию можно было купить приличный мужской костюм, сегодня ситуация такая же. Связь и корреляция с инфляцией на самом деле существуют, особенно в годы с высоким повышением цен. Однако эта связь для типичного инвестора не является очень регулярной для практического использования.

Золото как безопасная гавань

В теории золото должно быть также тем безопасным активом, куда деньги направляются тогда, когда видно, что в экономике или на финансовых рынках все далеко не в лучшем порядке. Для изучения этого вопроса сравним цену на золото с экономическим ростом, который отражается валовым внутренним продуктом, и с ценами на акции, которые отражаются индексом S&P 500 с долгой историей, объединяющим крупнейшие биржевые предприятия США. Теоретически таким образом между ценой на золото и ВВП, а также ценой на золото и S&P 500 должна быть взаимная отрицательная связь.

Из данных следует, что медленный рост ВВП, т.е. ниже среднего за 10 лет, и рост цен на золото (или, наоборот, рост выше среднего и снижение цены на золото) совпадают в 63% времени. Опять же, логическая связь срабатывает, однако она недостаточно сильна. (Для сравнения с более крепкой связью: индексы акций крупнейших регионов стремятся к движению в одном направлении в более 80% времени.)

Зачастую золото привлекают в свой портфель, чтобы обеспечить защиту в ситуациях, когда ввиду отрицательного настроения такие рисковые активы, как акции или недвижимость, падают. Появляется страх, что эти доходные активы больше не обеспечат движения денежных средств или рост, и начинают искать более безопасные позиции, например, в виде золота. На самом деле, если доходность индекса S&P 500 была ниже своего среднего за 10 лет, то золото в тот же период поднялось (или, опять же, наоборот, доходность S&P 500 превысила среднее и золото упало) только в 56% времени, что опять же являются не очень крепкой связью.

При стремительных коррекциях на рынке акций также нельзя надеяться, что золото окажет портфелю поддержку. В сравнении дневных цен в такие дни, когда индекс S&P 500 падал в своем среднем дневном диапазоне движения (т.е. в среднем падение составляло более 1,9% за один день), золото обеспечивало доходность в среднем 0,2%, что практически неощутимо по сравнению с падением индекса акций.

Какой доходности ждать от золота