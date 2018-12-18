18.12.2018, 10:31

Совет эксперта: при проведении ремонта убедитесь, что строитель в состоянии нести ответственность за возможные ошибки


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Remondimees lasi jalga
Remondimees lasi jalgaFoto: Shutterstock

Каждый год страховые общества сталкиваются со множеством случаев, когда вследствие ремонтных работ или перестройки возникает ущерб, который не покрывается
страхованием жилья. Типичные случаи связаны с неосторожностью при выполнении работ с огнем, использованием неправильных материалов и с последствиями ошибок проектирования, сообщает ERGO.

”Заказывая строительные и ремонтные работы следует удостовериться, что у выполняющего работы строителя имеется действующее страхование ответственности”, — объясняет руководитель отдела ERGO по имущественному ущербу Эрко Макиенко. Если у строителя нет соответствующей защиты, то возмещение возможного ущерба может потом понести сам человек.

”В Эстонии редко у строителя спрашивают наличие страхования ответственности,
в то же время в Финляндии, во избежание в дальнейшем возможных неприятностей, это первое, что требуется от строителей”, — добавил Макиенко.

Частные лица также зачастую пользуются услугами маленьких строительных фирм, которые без страхования ответственности могут ликвидировать без проблем, например, царапины на паркете. Но если во время работ с огнем сгорит целый дом, то без страхования ответственности это может привести к банкротству маленькой фирмы, и тогда не стоит надеяться на возмещение нанесенного ущерба.

”Поэтому заказывая маленькие ремонтные работы также стоит удостовериться, что страховые суммы строителей покрывают самый большой возможный ущерб, или стоимость целого разрушенного дома”, — советует эксперт по страхованию.

Во избежание возможных неприятностей Макиенко также советует людям, которые начинают дома делать большие строительные работы, сообщить об этом своему страховому
обществу.

”Это касается, например, замены крыши, реконструкции системы отопления или работ с несущими конструкциями. Узнайте до начала работ, какой ущерб покрывается в случае возможных неприятностей, и какой нет. Только так вы потом сможете спросить и потребовать
это со строителя”, — добавил Макиенко.

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