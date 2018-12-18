Совет эксперта: при проведении ремонта убедитесь, что строитель в состоянии нести ответственность за возможные ошибки

”Заказывая строительные и ремонтные работы следует удостовериться, что у выполняющего работы строителя имеется действующее страхование ответственности”, — объясняет руководитель отдела ERGO по имущественному ущербу Эрко Макиенко. Если у строителя нет соответствующей защиты, то возмещение возможного ущерба может потом понести сам человек.

”В Эстонии редко у строителя спрашивают наличие страхования ответственности,

в то же время в Финляндии, во избежание в дальнейшем возможных неприятностей, это первое, что требуется от строителей”, — добавил Макиенко.

Частные лица также зачастую пользуются услугами маленьких строительных фирм, которые без страхования ответственности могут ликвидировать без проблем, например, царапины на паркете. Но если во время работ с огнем сгорит целый дом, то без страхования ответственности это может привести к банкротству маленькой фирмы, и тогда не стоит надеяться на возмещение нанесенного ущерба.

”Поэтому заказывая маленькие ремонтные работы также стоит удостовериться, что страховые суммы строителей покрывают самый большой возможный ущерб, или стоимость целого разрушенного дома”, — советует эксперт по страхованию.

Во избежание возможных неприятностей Макиенко также советует людям, которые начинают дома делать большие строительные работы, сообщить об этом своему страховому

обществу.