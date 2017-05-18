Совет Eesti Energia избрал председателем Вяйно Калдоя

Совет Eesti Energia избрал на сегодняшнем собрании председателем предпринимателя Вяйно Калдоя. Полномочия Калдоя будут действовать три года.

”Я хочу поблагодарить прошлых председателей совета Вейко Тали и Эркки Раазуке за проделанную ими работу”, — сказал Калдоя. ”Мы должны учитывать, что Eesti Energia — это крупнейшее коммерческое предприятие, имеющееся в собственности государства, которое работает на международных энергетических рынках, где конкуренция крайне плотная. В составе совета имеется достаточно опыта и знаний из сферы управления и энергетики, чтобы направлять деятельность Eesti Energia и при необходимости консультировать исполнительное руководство”, — сказал Калдоя.

Вяйно Калдоя является членом совета Eesti Energia с сентября 2015 года. Он является основателем и председателем правления Silberauto. Компания Silberauto — одно из крупнейших предприятий в странах Балтии, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей. Вяйно Калдоя является председателем правления Эстонской ассоциации крупных предпринимателей и долговременным членом правления Эстонской торгово-промышленной палаты. Также он является членом куратория Таллиннского технического университета и член правления Собрания выпускников. Он закончил механический факультет Таллиннского технического университета в 1979 году с дипломом cum laude.

В совет Eesti Energia, помимо Калдоя, входят Кайе Карниол, Эйнари Кисель, Андрес Лийнат, Иво Палу, Антс Паулс и Даниэль Туусис. Общее собрание Eesti Energia назначило членов совета на прошлой неделе, полномочия всех членов совета действуют три года.