Совет Больничной кассы принял решение повременить с повышением зарплат медиков

Совет Больничной кассы принял сегодня решение оставить без изменений перечень услуг здравоохранения и дождаться заключения коллективного договора.

Стороны заверили, что заключение договора станет возможным после утверждения государственной бюджетной стратегии. После этого совет Больничной кассы сможет одобрить перечень услуг здравоохранения, в случае которых намечено повышение зарплат в соответствии с договором.

Совет также заверил со своей стороны, что намеченные в бюджете Больничной кассы в качестве резерва на услуги здравоохранения 23,6 миллионов евро не будут направлены куда-либо еще и эта сумма будет зарезервирована до принятия решения.

Если на апрельском собрании будет принято решение об изменении перечня услуг здравоохранения, то оно будет действительно задним числом, начиная с 1 апреля. Правление Больничной кассы даст больницам обзор того, как в случае решения задним числом будут выставляться счета и будут вестись расчеты.

Следующее собрание совета состоится после одобрения государственной бюджетной стратегии 21 апреля.

Правление Больничной кассы также предоставило совету обзор финансовых результатов кассы за январь.