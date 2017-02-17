Совет Больничной кассы обсудит повышение зарплат медработникам

Совет Больничной кассы на своем сегодняшнем заседании обсудит в числе прочего и ситуацию с повышением зарплат медицинским работникам, передали теленовости ETV+.

Представительские организации работников здравоохранения и больниц договорились о повышении зарплат без заключения коллективного договора. Для того, чтобы договоренность вступила в силу, требуется одобрение Больничной кассы — с таким заявлением выступает Союз семейных врачей, передает rus.err.ee.

Больничная касса планирует направить в этом году на повышение зарплат в медсекторе 23 млн евро. Однако министр здоровья и труда Евгений Осиновский ранее говорил, что без заключения коллективного договора повышение зарплат невозможно; найти выход из этой ситуации сегодня попробует совет Больничной кассы.