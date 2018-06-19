19.06.2018, 21:00

Совершивший покупку в K-Rauta пенсионер получил "премию" в виде штрафа за парковку у магазина

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Риво Вески
Риво Вески
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 1
Rautakesko.Kuressaare

В прошлую пятницу посетивший магазин K-Rauta в Тонди пенсионер, припарковав автомобиль, забыл поставить парковочные часы. Он успел пробыть в магазине 20 минут и за это время принес торговцу доход в 75 евро. При выходе из магазина между дворниками его машины красовался парковочный штраф на 20 евро.

"Контролер Tallinna Ühisteenused был безучастен к моему чеку и проигнорировал его. Я бы понял необходимость регулирования парковки, когда парковка переполнена, но это было в середине дня и она была полупустая (в доказательство чего я также сделал фотографию)", — негодовал клиент K-Rauta.

Клиент, по его утверждению, совершил относительно крупную для себя покупку и получил в придачу к ней "премию в виде штрафа за парковку на 20 евро".

Foto: Lugeja pilt K-Rauta parklast

"Кажется, что Ühisteenused нашла себе эффективный способ (по договоренности с K-Rauta, разумеется) для заработка денег, чтобы еще больше наполнить свои карманы за счет покупателей. Что-то в этой сделке Ühisteenused и K-Rauta, по-моему, тотально неправильное и оскорбляющее покупателя — штрафуют просто за отсутствие парковочных часов, не учитывая совершенную покупку и поступивший от продажи товара доход", — написал возмущенный клиент Delfi Kasulik.

Руководитель по маркетингу K-Rauta Лейла Нийдас сказала, что магазин уже вчера пообщался с клиентом и попросил прислать более точную информацию, чтобы штраф за парковку был аннулирован.

"Мы искренне сожалеем о случившемся, но, к сожалению, все расширяющаяся зона платной парковки в центре города стала причиной ситуации, когда приезжающие издалека в город на работу ищут бесплатные парковки, откуда удобно на общественном транспорте на целый день уехать на работу. Не исключение и парковка магазина K-Rauta в Тонди, и так случилось, что по будням именно в дневное время парковка была настолько заполнена автомобилями, что посещающим строительный магазин клиентам парковочных мест не хватало. Поэтому уже несколько лет назад мы сделали использование парковочных часов обязательным, и это решило проблему — клиенты снова смогли подъехать к магазину на машине", — объяснила Нийдас необходимость парковочных часов.

Соответствующие знаки, по словам Нийдас, есть на въезде на парковку, также есть напоминание при входе в магазин.

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"Мы приносим клиенту извинения за неудобства, но порядок парковки мы изменить не можем, в противном случае посетителям магазина не хватит парковочных мест. Но мы еще раз посмотрим, насколько видны обозначения, чтобы всем было одинаково понятно — для парковки нужны парковочные часы или регистрация парковки в парковочном киоске у дверей магазина", — призвала Нийдас людей отнестись с пониманием.

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