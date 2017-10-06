Сотрудники суперминистерства стали первыми пользователями гибридных телефонов

Новые универсальные устройства, которые одновременно выполняют функции мобильного, стационарного и интернет-телефона, первыми в Эстонии получили сотрудники министерств, расположившихся в здании суперминистерства.

Уникальными устройствами могут пользоваться 700 работников Министерства социальных дел, Министерства юстиции, а также Министерства экономики и коммуникаций. К концу года гибридные телефоны уже будут почти у 2000 государственных служащих.

Как сообщил руководитель Tele2 Арго Виркебау, официальные номера стационарных телефонов, нужные для разграничения служебных и личных разговоров, сохраняются. При этом отпала необходимость устанавливать стационарные телефоны в министерских офисах, прокладывать кабели и обеспечивать прочую инфраструктуру, поскольку новое коммуникационное решение полностью базируется на технологии мобильной связи и VoIP. И как результат — серьезная экономия государственных средств. Часть сотрудников министерств отказалась от стационарных телефонов, у остальных они остались в силу привычки.

Универсальным гибридным решением можно пользоваться как посредством компьютера, так стационарного и мобильного телефона. Причем пользователь может выбирать, с какого телефона ему делать исходящий звонок — со стационарного или мобильного. Входящие звонки можно также принимать на любое из трех вышеуказанных устройств. Например, работник сидит в офисе в наушниках и говорит по телефону через компьютер или со стационарного номера. Если в этот момент ему надо покинуть рабочее место, он может, не прерывая разговор, одним нажатием кнопки переключиться на мобильный телефон и наоборот.

По мнению Виркебау, современная модель организации офисной работы уже не предусматривает закрепление за каждым сотрудником персонального рабочего места. И такое коммуникационное решение по принципу ”все свое ношу с собой” является универсальным и единственно возможным.

”Использование чиновниками гибридных телефонов удобно также людям, которые позвонят в министерство. И даже если нужного сотрудника не окажется в офисе, он всё равно будет на связи или звонок переадресуют его коллеге”, — отметил Виркебау.

Чтобы разграничить свое рабочее и свободное время, пользователь может отключать служебный номер по вечерам и в выходные дни, а потом просмотреть сообщения о непринятых звонках.

Кроме того, универсальное решение совместимо с календарем Outlook и может функционировать в качестве внутрикорпоративного чата. Оно также автоматически покажет коллегам, что сотрудник на совещании или занят, т.е. в данный момент не может общаться.

Гибридный телефон надежнее, чем интернет-телефон, поскольку связь осуществляется не посредством WiFi или мобильной передачи данных, а по обычному каналу мобильной связи, который обеспечивает соединение и при отсутствии других сетей.

”Суперминистерство стало первым учреждением, где используются гибридные телефоны. Начиная с сентября новое решение предлагается и другим организациям в Эстонии”, — подчеркнул Виркебау.

Tele2 выиграл крупный тендер по оказанию услуг связи располагающимся в одном здании четырем министерствам и подведомственным им учреждениям. Услугами Tele2 пользуются: Министерство экономики и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство социальных дел, а также 32 подведомственных им учреждения.