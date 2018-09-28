Сотрудники Ryanair бастуют в шести странах Европы

Компания ожидает, что по всей Европе будут отменены 250 из 2400 рейсов, в Германии — менее 100 рейсов. По данным Ryanair, от забастовки пострадают 40 тысяч пассажиров. В свою очередь, портал Airliners.de рассчитал, что в течение дня не состоится 133 или 40 процентов рейсов из и в Германию . Внутри страны авиакомпания постаралась свести к минимуму последствия забастовки, поскольку в пятницу в нескольких федеральных землях начались школьные каникулы.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. В частности, в середине сентября пилотам Ryanair в Германии удалось достичь соглашения с компанией о том, что в будущем они получат статус штатных сотрудников и им не придется более самостоятельно оплачивать расходы на повышение квалификации.