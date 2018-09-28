28.09.2018, 16:50

Сотрудники Ryanair бастуют в шести странах Европы

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Deutsche Welle
EST
merepäästeõppusel Big Boat 2012
Foto on illustratiivneFoto: Siim Lõvi

Пилоты и бортпроводники добиваются повышения оплаты и улучшения условий труда. По данным компании, от 24-часовой забастовки пострадают 40 тысяч пассажиров.

Сотрудники ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу, 28 сентября, проводят 24-часовую забастовку в шести странах Европы. К забастовке призвали профсоюзы, в которых организованы пилоты и бортпроводники. Акция проводится в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании и Португалии. Сотрудники авиакомпании добиваются увеличения оплаты и улучшения условий труда. Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) выразил солидарность с бастующими и упрекнул Ryanair в том, что компания ставит под сомнение фундаментальные права сотрудников.

Компания ожидает, что по всей Европе будут отменены 250 из 2400 рейсов, в Германии — менее 100 рейсов. По данным Ryanair, от забастовки пострадают 40 тысяч пассажиров. В свою очередь, портал Airliners.de рассчитал, что в течение дня не состоится 133 или 40 процентов рейсов из и в Германию . Внутри страны авиакомпания постаралась свести к минимуму последствия забастовки, поскольку в пятницу в нескольких федеральных землях начались школьные каникулы.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. В частности, в середине сентября пилотам Ryanair в Германии удалось достичь соглашения с компанией о том, что в будущем они получат статус штатных сотрудников и им не придется более самостоятельно оплачивать расходы на повышение квалификации.

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