Сотрудники Раквереского мясокомбината устроили забастовку, которую предприятие считает незаконной

Из 64 сотрудников бойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку. Предприятие пишет, что остановка работы является незаконной и противоречит Закону о трудовом договоре, согласно которому сотрудник нарушает закон, отказываясь выполнять задания и обязанности, прописанные в его договоре.

Как сообщил источник Ärileht, причинами забастовки являются низкие зарплаты и растущая трудовая нагрузка.

Председатель правления владельца мясокомбината HKScan Estonia Анне Мере сообщила, что предприятие ежегодно пересматривает зарплаты сотрудников и пакеты льгот, основываясь на общегосударственных исследованиях о зарплатах. Также предприятие инвестирует в улучшение рабочей среды.

По ее словам, бойня сейчас работает с частичной нагрузкой, поэтому забастовка сильно не влияет на работу других отделов: ”Сделаем все возможное, чтобы разрешить ситуацию как можно быстрее, и чтобы обычная работа бойни могла продолжиться”.