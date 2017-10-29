Сотрудника Apple уволили из-за дочери, снявшей видео про iPhoneX

Компания Apple уволила сотрудника после того, как его дочь Брук Амелия Петерсон опубликовала видео с новым iPhoneX, тем самым нарушив запрет на показ устройств до их выхода. Об этом она рассказала в своем видео-блоге на YouTube, пишет портал телеканала "Дождь".

Девушка рассказала, что около месяца назад пришла навестить своих родителей в Северной Калифорнии, на тот момент у ее отца уже был iPhoneX. В кампусе компании девушка сняла новую модель смартфона на видео "просто для удовольствия". Девушка подчеркнула, что это было просто "веселое видео" на память. Однако ролик стал распространяться с вирусным эффектом.

Она рассказала, что уважает Apple и по их просьбе отказалась от прав на этот видеоролик. Девушка отметила, что не знала, что нарушает какие-то права. По ее словам, компании необходимо проверить, все ли сотрудники знают о правилах Apple. Публикацию видео она назвала "невинной ошибкой".

В предыдущем видеоролике, который был удален с YouTube, однако его можно посмотреть на Reddit, блогер показала, как выглядит календарь, экран уведомлений и другие приложения на новом iPhoneX.

До увольнения ее отец работал над созданием технологии Apple Pay.