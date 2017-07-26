26.07.2017, 12:45

Сотрудник McDonalds рассказал об антисанитарии в сети ресторанов

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rus.delfi.ee
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Mcdonalds
McdonaldsFoto: Eero Vabamägi

Молодой человек, некоторое время работавший в Луизиане (США) в одном из ресторанов сети McDonalds, выложил в интернет фото, в каких условиях там готовится пища, получаемая посетителями. Исходя из снимков, еда готовится при полной антисанитарии, пишет Vistanews.

Фотографии, которые американец, называющий себя Ником, выложил в Twitter, показывают машину, в которой готовится мороженое, с почерневшими от грязи деталями, немытое оборудование, с помощью которого приготовляют различные блюда, и пол заведения в ужасающем состоянии.

После того, как он сделал это, его, по данным местной прессы, сразу же уволили из McDonalds. Однако, сообщает Ник, он этим ничуть не расстроен, поскольку именно такое развитие событий и планировал. Фотографии уже стали популярны и широко комментируемы. Помимо того, мужчина сфотографировал и продукты, из которых в McDonalds готовят бургеры, сэндвичи и тому подобное. Сетью ресторанов они позиционируются как свежайшие. Исходя из фото, сделанных Ником, они, как минимум, проходили глубокую заморозку.

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Несколько странным является полное отсутствие комментариев со стороны руководителей McDonalds.

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