Сотрудник McDonalds рассказал об антисанитарии в сети ресторанов

Фотографии, которые американец, называющий себя Ником, выложил в Twitter, показывают машину, в которой готовится мороженое, с почерневшими от грязи деталями, немытое оборудование, с помощью которого приготовляют различные блюда, и пол заведения в ужасающем состоянии.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) July 14, 2017

После того, как он сделал это, его, по данным местной прессы, сразу же уволили из McDonalds. Однако, сообщает Ник, он этим ничуть не расстроен, поскольку именно такое развитие событий и планировал. Фотографии уже стали популярны и широко комментируемы. Помимо того, мужчина сфотографировал и продукты, из которых в McDonalds готовят бургеры, сэндвичи и тому подобное. Сетью ресторанов они позиционируются как свежайшие. Исходя из фото, сделанных Ником, они, как минимум, проходили глубокую заморозку.

Несколько странным является полное отсутствие комментариев со стороны руководителей McDonalds.

Since I'm exposing McDonald's I might as well show y'all what y'all really eating... fresh out the freezer. pic.twitter.com/KZ7Ao1kWsR— nick (@phuckyounick) July 18, 2017