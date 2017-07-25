Сотрудничество Nordica и Adria закончилось кредитом с большими процентами

Годовой отчет фирмы Nordica показал, что авиационная компания Эстонии предоставила словенской компании Adria Airways кредит на шесть лет на сумму 4,556 млн евро под 15%.

Adria Airways в течение года была самым главным партнером Nordica с момента основания компании осенью 2015 года: Nordica арендовала у Adria Airways систему управления международной продажей билетов и управления доходами, также поначалу закупала и услугу по оперированию полетами, передает rus.err.ee.

"При такой модели сотрудничества одним из необходимых условий были авансовые платежи и внесение депозита фирме-партнеру для покрытия связанных с сотрудничеством затрат и возможных бизнес-рисков, — пояснил руководитель по маркетингу и коммуникации Nordic Aviation Group Тоомас Уйбо. — При прекращении партнерства в конце 2016 года, часть денег Nordica, остающихся у Adria, по двустороннему соглашению и с учетом интересов обеих сторон были переоформлены в кредит".

"Такие действия, в том числе величина процентной ставки были согласованы как с международными аудиторами, так и юридическими консультантами, и они отвечают как нормам бухгалтерского учета, так и правилам хорошей деловой практики", — подчеркнул Уйбо и добавил, что хотя скоро будет уже год, как Nordica прекратила свое крупномасштабное сотрудничество с Adria Airways, взаимовыгодное оперативное сотрудничество продолжается до сих пор, и, скорее всего, продолжится и дальше.

В конце годового отчета Nordica представлен и отчет фирмы-аудитора PricewaterhouseCoopers, в котором указывается, что годовая финансовая отчетность AS Group Nordic Aviation и его дочерних фирм соответствует общепринятым принципам бухгалтерского учета, за исключением того, что касается кредитных требований к Adria Airways: "В ходе аудита у нас не было возможности получить достаточных доказательств, касающихся размеров процентных ставок по аналогичным на этом рынке кредитам, также у нас не было возможности получить достаточно доказательств о возможности получения кредита обратно. Из-за этих обстоятельств мы не в состоянии определить, надо было и насколько переоценивать требования по кредиту по состоянию на 31 декабря 2016 года".