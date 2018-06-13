Сотни роутеров и другая бытовая техника пали жертвой мощной грозы

Неожиданно прогремевшие на прошлой неделе в Вильяндимаа и Пайде грозы оказались столь мощными, что из строя вышли не только сотни роутеров, но и множество другой бытовой техники, что повысило среднюю сумму возмещения ущерба в Salva Kindlustus до 700 евро, сообщается в пресс-релизе.
Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт отметил, что небольшая гроза повреждает только роутеры, но серьезный грозовой шторм может вывести из строя также телевизоры и прочие устройства. ”Например, в середине апреля гроза случилась на Хийумаа — там сгорело множество роутеров, но другие устройства не пострадали. За десяток роутеров компания Salva выплатила суммарно около 1500 евро компенсации. На прошлой неделе гроза в Вильяндимаа и Пайде уже выводила из строя у клиентов Salva телевизоры, дигитальные устройства управления центральным отоплением и колодезные насосы”, — пояснил Кивирюйт и добавил, что средний размер компенсации ущерба, вызванного грозой в Вильяндимаа составил в Salva Kindlustus около 700 евро.