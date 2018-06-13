Сотни роутеров и другая бытовая техника пали жертвой мощной грозы

”Сезон серьезных гроз еще только на подходе, но уже сейчас следует серьезно отнестись к проблеме и своевременно отключать оборудование от электрической и коммуникационной сетей — особенно в регионах, где электрические линии еще не перенесены под землю. От роутеров важно отключать именно сетевые кабели. Конечно, невозможно постоянно включать и выключать все устройства в доме, но, как минимум, в отношении роутеров и телевизоров это стоит делать”, — сказал Кивирюйт.

Всего с начала года в Salva было зарегистрировано 25 случаев ущерба от молнии на общую сумму свыше 10 000 евро. Средняя сумма одного страхового случая составляет таким образом около 400 евро.

Также стоит запомнить, что не все договоры страхования жилья включают защиту находящихся в доме вещей, и поэтому собственники жилья должны выяснить в своей страховой компании, застраховано ли их бытовое имущество наряду с собственно жильем. Статистика Salva показывает, что бытовое имущество остается незастрахованным у трети клиентов услуги страхования жилья. Также следует обратить внимание на то, чтобы было заключено страхование от всех рисков, которое помогает именно в случае ущерба, вызванного скачками напряжения.