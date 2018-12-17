Состязание крафтовых пивоваров приглашает мастеров-любителей — начните готовить пиво и участвуйте в соревновании

Таммела советует мастерам уже сегодня начинать подготовку к состязанию и сообщить о своем желании принять участие в конкурсе. ”Пивоварам-любителям стоит так уже планировать процесс изготовления, чтобы к началу июня была возможность отправить жюри на оценку по 6 бутылок каждого конкурсного сорта. Также стоит всем, кто заинтересован в этом состязании, сообщить о себе, чтобы мы могли доносить текущую информацию по соревнованию — правила, категории, призы и сроки”, — пояснил Таммела и ободряет всех заинтересованных испытать себя. Победители этого конкурса будут провозглашены 29 июня на Фестивале малых производителей, который пройдет рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak).
Всех, кто готовит крафтовое пиво в качестве хобби и желает получить больше информации об этом конкурсе, Союз малых пивоваров Эстонии просит дать о себе знать по адресу info@evpl.ee.
Минувшим летом лучших пивоваров-любителей выбрали среди 28 конкурсных работ. Победителем первого конкурса крафтового пива среди любителей стал Марго Самороков из Пярну, который уже долгие годы является известным эстонским домашним пивоваром. В качестве приза он получил качественную установку Bulletbrew для домашнего пивоварения. Пиво Саморокова ”18:1” было выполнено в стиле имперского портера с крепостью 12% и привкусом вишни — на одну бутылку пива объемом 0,33 литра мастер использовал около 100 грамм вишни.
Организующий конкурс мастеров-любителей, Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.