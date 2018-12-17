Состязание крафтовых пивоваров приглашает мастеров-любителей — начните готовить пиво и участвуйте в соревновании

Организатор конкурса среди любителей и член Союза малых пивоваров Эстонии Алар Таммела разъясняет, что, поскольку изготовление сложных сортов пива может занять до полугода, то серьезно заинтересованным в состязании пивоварам-любителям уже стоит заняться подготовкой.

Цель конкурса — повысить культуру крафтового пивоварения и предложить разнообразные вкусовые ощущения. ”Мы хотим придать смелости всем домашним пивоварам, чтобы они не боялись испытать себя и свои напитки, а также познакомить со своими найденными вкусами более широкую аудиторию”, — пояснил Таммела и добавил, что многие сегодняшние члены Союза и профессиональные пивовары крафтового пива начинали как раз любителями.

По словам Таммела, культура эстонского крафтового пива за последние годы развивалась в хорошем темпе, благодаря чему на рынок крафтового пива вышло много новых мастеров, которые обогатили пивной ландшафт сотнями новых вкусов. ”В то же время конкурс домашних пивоваров, который в прошлом году прошел впервые, показал, что и дома готовят пиво с особенно интересными вкусами”, — добавил он. Так на состязание поступили портеры и стауты особого вида: вишневого, черничного, имперского и русского имперского типа — это темное пиво с сильным вкусом, а также и многие сорта светлого типа: например, пшеничное пиво и в стиле мэрцен — т.е. пиво низового брожения.