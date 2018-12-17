17.12.2018, 10:40

Состязание крафтовых пивоваров приглашает мастеров-любителей — начните готовить пиво и участвуйте в соревновании

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rus.delfi.ee
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Состязание крафтовых пивоваров приглашает мастеров-любителей — начните готовить пиво и участвуйте в соревновании
Pressifofo

Теперь у всех пивоваров-любителей есть возможность начинать готовить домашнее пиво, потому что Союз малых пивоваров Эстонии объявляет конкурс крафтового пива, победители которого выяснятся 29 июня на Фестивале малых производителей.

Организатор конкурса среди любителей и член Союза малых пивоваров Эстонии Алар Таммела разъясняет, что, поскольку изготовление сложных сортов пива может занять до полугода, то серьезно заинтересованным в состязании пивоварам-любителям уже стоит заняться подготовкой.

Цель конкурса — повысить культуру крафтового пивоварения и предложить разнообразные вкусовые ощущения. ”Мы хотим придать смелости всем домашним пивоварам, чтобы они не боялись испытать себя и свои напитки, а также познакомить со своими найденными вкусами более широкую аудиторию”, — пояснил Таммела и добавил, что многие сегодняшние члены Союза и профессиональные пивовары крафтового пива начинали как раз любителями.

По словам Таммела, культура эстонского крафтового пива за последние годы развивалась в хорошем темпе, благодаря чему на рынок крафтового пива вышло много новых мастеров, которые обогатили пивной ландшафт сотнями новых вкусов. ”В то же время конкурс домашних пивоваров, который в прошлом году прошел впервые, показал, что и дома готовят пиво с особенно интересными вкусами”, — добавил он. Так на состязание поступили портеры и стауты особого вида: вишневого, черничного, имперского и русского имперского типа — это темное пиво с сильным вкусом, а также и многие сорта светлого типа: например, пшеничное пиво и в стиле мэрцен — т.е. пиво низового брожения.

Таммела советует мастерам уже сегодня начинать подготовку к состязанию и сообщить о своем желании принять участие в конкурсе. ”Пивоварам-любителям стоит так уже планировать процесс изготовления, чтобы к началу июня была возможность отправить жюри на оценку по 6 бутылок каждого конкурсного сорта. Также стоит всем, кто заинтересован в этом состязании, сообщить о себе, чтобы мы могли доносить текущую информацию по соревнованию — правила, категории, призы и сроки”, — пояснил Таммела и ободряет всех заинтересованных испытать себя. Победители этого конкурса будут провозглашены 29 июня на Фестивале малых производителей, который пройдет рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak).

Всех, кто готовит крафтовое пиво в качестве хобби и желает получить больше информации об этом конкурсе, Союз малых пивоваров Эстонии просит дать о себе знать по адресу info@evpl.ee.

Минувшим летом лучших пивоваров-любителей выбрали среди 28 конкурсных работ. Победителем первого конкурса крафтового пива среди любителей стал Марго Самороков из Пярну, который уже долгие годы является известным эстонским домашним пивоваром. В качестве приза он получил качественную установку Bulletbrew для домашнего пивоварения. Пиво Саморокова ”18:1” было выполнено в стиле имперского портера с крепостью 12% и привкусом вишни — на одну бутылку пива объемом 0,33 литра мастер использовал около 100 грамм вишни.

Организующий конкурс мастеров-любителей, Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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