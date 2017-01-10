Совокупное состояние российских миллиардеров из списка журнала Forbes выросло на $29 миллиардов с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Больше всего смогли прибавить капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Тимченко был одним из главных объектов американских санкций в 2014 году. Ему помог рост акций газовой компании НОВАТЭК (выросли на 16% после выборов в США). Сейчас состояние Тимченко оценивается в $15,1 миллиарда (рост на $1,8 миллиарда).

Леонид Михельсон, который тоже является инвестором НОВАТЭКа, прибавил $1,9 миллиарда. Его капитал оценили в $18,2 миллиарда.

Состояние российских миллиардеров росло не только из-за повышения цен на акции. Этому способствовало укрепление рубля (на 20% в 2016 году).

Таким образом, состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в любой другой стране. Совокупный капитал российских миллиардеров после выборов президента США вырос на 7,1% от общей суммы, в то время как у американцев — на 2,8%.