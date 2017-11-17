"Соседский надзор". С нового года об использовании служебных авто в личных целях можно будет сообщать в налоговую

С нового года в публичной базе данных дорожного регистра можно будет посмотреть, какие автомобили предназначены для служебного пользования, и сообщить, если кто-то ездит на рабочей машине в свободное время, пишет ERR.

Руководитель налогового отдела Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги сказала на недавней конференции, что данные дорожного регистра находятся в публичном доступе и что речь идет о т. н. соседском надзоре, так как люди смогут сами отслеживать, используются ли рабочие автомобили для личных поездок, и сообщать о нарушениях департаменту.

Тем не менее, департамент заверяет, что намерен реагировать не на все сообщения и что это не звучит как призыв "стучать".