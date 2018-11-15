Сосед построил парник на вашем участке? Не унывайте, со следующего года земельные споры будут упрощены

Для определения новых границ следует обратиться к землемеру, кто составит план по землеустроительству. На нем указываются существующие границы и новые желаемые границы. Собственники земли согласовывают изменение границ с местным самоуправлением по месту нахождения земли и с Земельным департаментом, а так же при необходимости заказывают кадастровые замеры. На основании данных измерений Земельный Департамент определяет границы и площади земельных участков. При необходимости собственники платят между собой компенсации и к нотариусу обращаться нет необходимости. Земельный кадастр регистрирует новые кадастровые единицы и предоставляет заявление в Kрепостную книгу соответственно желанию владельцев. Таким образом, в дальнейшем действия по землеустроительству значительно проще, нет необходимости больше делать однотипные заявления в разные государственные регистры и обращаться к нотариусу.

Одним из условий при проведении землеустройства то, что границы земельных участков были бы в кадастре отображены по возможности в соответствии с современными требованиями и соответствовали границам в природе. Так же важно, что бы на кадастровой карте были бы отображены действительные природные угодия или была бы правомерная информация о том, какую часть участка составляет двор, лес, пахотная земля, луг или прочие угодие.

На сегодняшний день есть все условия для упрощения проведения действий по землеустроительству: такие, как техника для проведения измерений и точность базовых карт, так и возможности инфотехнологиии. Таким образом с 1-го января 2019 года берет Земельный Департамент в использование более точные исходные данные. Данные разных замеров одного и того же межевого знака (пограничного знака) при оформлении разных участков, которые могли отличаться в приделах разрешенной погрешности, теперь сведут между собой вместе. Так же сведут границы принадлежащие по природным объектам в соответствие с базовой картой. При сведении данных о границах могут измениться координаты межевых знаков и следственно в меньшей мере может измениться и площадь земельного участка в Земельном кадастре и Крепостной книге. Важно отметить, что при этом не изменятся границы в природе и изменения будут проводиться в целях упорядочения регистра. Данные будут более точными и соответственно месторасположения границы на местности однозначно определяемо.

В Эстонии для соблюдения данных о земли и прав собственности существует система базирующая на два регистра — регистр, имеющий правовое значение государственный регистр вещных прав на недвижимую вещь или Крепостная книга и технический регистр, задача которого состоит в сборе информации о землепользовании или Земельный кадастр. В Крепостную книгу поступают данные о целевом назначении, местонахождении и площади земельного участка от управляющего Земельного кадастра другим словом от Земельного департамента. Таким образом, в результате приведения в порядок данных в кадастре, будут более точные данные и в Крепостной книге.

Ознакомиться с данными своего земельного участка можно на портале Земельного департамента.

В данных могут встречаться неточности. Для того, что бы проверить и при необходимости исправить данные, просьба известить Земельный департамент по адресу kataster@maaamet.ee или позвонить по инфотелефону 6750 810 (пн-чт 8.30-16.30, пт 8.30-15.30).