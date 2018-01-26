26.01.2018, 08:23

Сорос назвал биткоин типичным пузырем

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Gazeta.ru
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George Soros
George SorosFoto: LUKE MACGREGOR, Reuters/Scanpix

Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту типичным финансовым ”пузырем”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день”, — заявил Сорос на Всемирном экономическом форуме.

Он также подчеркнул, что криптовалюта является тем видом спекуляции, который всегда основан на недопонимании.

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