Сорос назвал биткоин типичным пузырем

Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту типичным финансовым ”пузырем”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день”, — заявил Сорос на Всемирном экономическом форуме.

Он также подчеркнул, что криптовалюта является тем видом спекуляции, который всегда основан на недопонимании.