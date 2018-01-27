Сооснователь Apple перенервничал и продал все биткоины

Сооснователь компании Apple Стив Возняк продал все свои биткоины, потому что устал нервничать из-за их нестабильного курса. Об этом он рассказал на бизнес-форуме в Стокгольме, сообщает Business Insider.

По его словам, он приобрел криптовалюту летом 2017 года, когда она стоила 700 долларов за единицу. Сколько именно биткоинов купил Возняк, не уточняется. Решение об их продаже он принял еще в середине декабря, когда курс криптовалюты почти достиг рекордной отметки в 20 тысяч долларов.

Программист пояснил, что покупал биткоины просто ради эксперимента. ”Когда курс поднялся слишком высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех людей, кто смотрит за ним и волнуется только о цифрах”, — рассказал он. Возняк добавил, что для него счастье — это не иметь поводов для беспокойства, поэтому он продал все биткоины и избавился от этого.

19 января Нобелевский лауреат по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью телеканалу CNBC спрогнозировал ”тотальный коллапс” биткоина. Экономист убежден, что биткоин ничего не стоит до тех пор, пока общество само своим интересом не создаст ему стоимость. Позже на Всемирном экономическом форуме в Давосе один из богатейших людей планеты, трейдер и инвестор Джордж Сорос назвал биткоин и остальные криптовалюты ”типичным финансовым пузырем”.

Курс биткоина впервые за четыре года поднялся до отметки в тысячу долларов в январе 2017 года. В декабре после резкого роста он достиг максимальных за всю историю значений — около 20 тысяч долларов, однако затем началось его падение. В результате 17 января 2018 года криптовалюта опустилась ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября 2017 года.