Сообщение между Хийумаа и материком нарушено который день: TS Laevad сообщает обо всем в последний момент

Первые рейсы между материком и островом Хийумаа из-за низкого уровня воды были отменены во вторник вечером. Отменены были и утренние и вечерние рейсы среды.

”Информация поступает слишком поздно, — сказала изданию Maaleht жительница Хийумаа Яане. — Мой ребенок своевременно прибыл на Таллиннский автовокзал, где ему сказали, что автобус выйдет на линию, а семичасовой паром — нет. За несколько минут до отправления автобуса поступило сообщение, что паром все-таки выйдет, но, когда ребенок об этом услышал, автобус уже уехал”.

”Сейчас критичными будут еще два-три дня, когда уровень воды может оставаться низким”, — сообщает голос на инфолинии TS Laevade. ”Люди звонят, все хотят ехать. Отменяют автобусные поездки, поскольку не знают, пойдет ли паром. Но раньше сообщать невозможно”.