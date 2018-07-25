25.07.2018, 09:00

Солнечная электростанция на острове Рухну построена

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rus.delfi.ee
EST
Солнечная электростанция на острове Рухну построена
Enefit Green

Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, завершила строительство солнечной электростанции на острове Рухну, которая является частью уникального энергетического решения Рухну, основанного на возобновляемой энергии.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что солнечная электростанция острова Рухну является первым этапом целостного решения острова Рухну, основанного на возобновляемой энергии. ”Недавно построенная солнечная электростанция на Рухну состоит из 600 солнечных панелей, а ее мощность составляет 150 киловатт. Производимое на солнечной электростанции электричество будет покрывать около трети потребности острова Рухну в электроэнергии”, — рассказал Кярмас. Он добавил, что скоро начнутся работы и по реконструкции расположенного на острове ветрогенератора.

”К концу текущего года в этом регионе будет готово уникальное целостное решение, отделенное от материковой электросистемы и основанное на возобновляемой энергии, а более половины требующейся на острове электроэнергии мы будем производить из возобновляемых источников”, — сказал Ааво Кярмас. Для обеспечения на острове электроснабжения в любое время и в любую погоду систему будет поддерживать и дизельный генератор. До этого вся потребляемая на острове электроэнергия производилась при помощи дизельного генератора.

Кроме солнечных панелей частью энергетического решения является ветрогенератор, аккумуляторы, а также оборудование автоматики, которое позволяет удаленно управлять системой. Выходная мощность целостного решения возобновляемой энергии, созданием которого занимается Enefit Green, составляет 160 киловатт — этого достаточно для покрытия потребности в электроэнергии всего острова. Для введения ветрогенератора в эксплуатацию фирма Enefit Green реконструирует один из ветрогенераторов, установленных на Рухну в 2007 году. Второй установленный на острове ветрогенератор будет демонтирован. Солнечная электростанция находится в окрестностях аэродрома Рухну. Для строительства решения в области возобновляемой энергии предприятие Enefit Green инвестирует примерно 500 000 евро.

Годовой объем потребления электроэнергии на острове Рухну составляет приблизительно 450 мегаватт-часов. Численность населения Рухну составляет 170 человек, но постоянных жителей на острове в несколько раз меньше. Площадь острова — около 12 км2.

ТОП

Enefit Green — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие, которое производит возобновляемую энергию. Компания Enefit Green производит энергию из ветра, воды, солнца, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными подразделениями предприятия являются электростанции в Иру, Пайде и Валка, а также парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Кроме этого, фирме Enefit Green принадлежит гидроэлектростанция в Кейла-Йоа и солнечная электростанция молочной фермы Estonia. На предприятии работает более 90 человек.

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