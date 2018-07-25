Солнечная электростанция на острове Рухну построена

Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, завершила строительство солнечной электростанции на острове Рухну, которая является частью уникального энергетического решения Рухну, основанного на возобновляемой энергии.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что солнечная электростанция острова Рухну является первым этапом целостного решения острова Рухну, основанного на возобновляемой энергии. ”Недавно построенная солнечная электростанция на Рухну состоит из 600 солнечных панелей, а ее мощность составляет 150 киловатт. Производимое на солнечной электростанции электричество будет покрывать около трети потребности острова Рухну в электроэнергии”, — рассказал Кярмас. Он добавил, что скоро начнутся работы и по реконструкции расположенного на острове ветрогенератора.

”К концу текущего года в этом регионе будет готово уникальное целостное решение, отделенное от материковой электросистемы и основанное на возобновляемой энергии, а более половины требующейся на острове электроэнергии мы будем производить из возобновляемых источников”, — сказал Ааво Кярмас. Для обеспечения на острове электроснабжения в любое время и в любую погоду систему будет поддерживать и дизельный генератор. До этого вся потребляемая на острове электроэнергия производилась при помощи дизельного генератора.