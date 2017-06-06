Солнце, песок и вода — как летом защитить свой смартфон?

Пришло лето, радующее всех нас ярким солнцем, теплым морем и белоснежными пляжами. Лучшее время для вылазок на природу, велосипедных прогулок, спортивных занятий и музыкальных фестивалей, во время которых мы не расстаемся со своими любимыми гаджетами. Они позволяют нам оставаться на связи со своими близкими, запечатлевать яркие моменты жизни и заполнять свой досуг чтением книг просмотром фильмов.



По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, лето — один из самых опасных периодов года для наших телефонов, поскольку жара, влажность, песок и прочие факторы активного образа жизни представляют для наших маленьких помощников гораздо большую опасность, чем мы предполагаем. В наибольшей степени телефонам вредят резкие перепады температуры.

”Именно летом резко учащаются случаи повреждения телефонов из-за различных несчастий, и многих из них можно было бы избежать при соблюдении определенных мер предосторожности”, — уверен К. Сеэма. Прислушайтесь к его советам, которые помогут вашему смартфону благополучно пережить лето.

Смартфон любит прохладу

Не оставляйте телефон на солнцепеке, что обычно случается на пикниках или пляжах. Перегрев — серьезный риск для любого телефона, который может привести к образованию трещин на поверхности жидкокристаллического экрана. После этого остается только его замена — одна из самых дорогостоящих ремонтных услуг. Другое неприятное последствие — вздутие аккумулятора, когда потребуется не только его замена, но и замена других компонентов, которые подверглись давлению.

Нередко телефон забывают в автомобиле — на сиденье или даже на приборной панели. В солнечную погоду температура в салоне значительно повышается, а это уже серьезная опасность. Садясь в раскаленный автомобиль, водитель первым делом включает кондиционер — возникает резкий перепад температур, при котором происходит образование влаги внутри телефона, что тоже приводит к печальным результатам. Избегайте резких перепадов температуры!

Защити свой телефон от песка

У каждого устройства есть отверстия — для зарядки, наушников, микрофона и динамиков, через которые проникают мелкие частицы песка и устраивают внутри телефона настоящий хаос. А еще они действуют как абразив, оставляя царапины на корпусе и стекле. Если вы не можете расстаться с телефоном на пляже, позаботьтесь о том, чтобы он находился в надежном укрытии — чехле.

Осторожно — вода!

Летом телефоны тоже почему-то любят купаться — в море, озере, бассейне или даже в грязной луже. Очень опасное увлечение. Селфи на фоне морских волн выглядят эффектно, но ведь рядом вода. Соленая морская вода — активный источник коррозии, которая значительно сокращает срок службы устройства. Вода может также повредить экран, аккумулятор, разъемы и в худшем случае материнскую плату. Хотите пользоваться телефоном у воды? Защитите его с помощью водонепроницаемого чехла!

А вы уверены, что ваш телефон не боится воды?

Такую защиту, в том числе и от пыли, обеспечивают многие телефоны, в том числе и новые флагманские модели. И все же советуем лишний раз убедиться в том, что вы можете безбоязненно принимать водные процедуры вместе со своим телефоном. Брызгозащищенность и водонепроницаемость это все-таки разные вещи. В большинстве случаев такие телефоны относятся именно к первой категории — они не выдерживают погружение в воду, тем более в соленую. Обычно говорится о том, что модель способна выдержать под водой 30 минут на глубине полтора метра. Причем это относится только к пресной воде. Так что перед тем, как заниматься нырянием с телефоном в руках, обязательно загляните в его технические данные.

Будьте внимательны во время занятий спортом

Карман не самое лучшее место для телефона во время спортивных занятий, поскольку всегда есть вероятность, что он выпадет оттуда и повредится. Лучше использовать для этой цели сумочку, которая крепится на предплечье. А еще не берите телефон потными руками, поскольку его можно легко выронить или повредить из-за воздействия влаги.

Телефону тоже нужна передышка

Излишнее увлечение телефоном, особенно когда на улице вовсю печет солнце, может легко привести к его перегреву. Возможные последствия — вздутие аккумулятора и трещины на стекле. Отключите неиспользуемые приложения и периодически, примерно каждый час, устраивайте небольшие перерывы.

Защитите свой телефон

Позаботьтесь перед отпуском и об экипировке для своего маленького помощника. Купите ему защитную пленку или стекло для экрана (они уберегут от царапин и трещин) и качественный чехол для корпуса (защита от пыли и влаги). Кстати, летом лучше использовать чехлы светлых тонов, которые хорошо защищают от перегрева.