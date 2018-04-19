19.04.2018, 08:30

Соискатели работы и работодатели из Эстонии и Латвии встретятся на Ярмарке труда Лийвимаа

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rus.delfi.ee
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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

Сегодня, 19 апреля, пройдет организованная Кассой по безработице Ярмарка труда Лийвимаа. Всех заинтересованных приглашают в Валгаский центр культуры и интересов с 11 до 14 часов, для того чтобы лучшие работодатели и активные соискатели работы смогли встретиться, сказано в пресс-релизе.

Ярмарка труда Лийвимаа — это место встречи двух стран, соискателей работы и работодателей из Эстонии и Латвии. На ярмарке будет представлено 37 работодателей, из них восемь работодателей из Латвии, будет предлагаться около 1000 рабочих мест и более полусотни различных должностей.

По словам руководителя Валгамааского отделения Кассы по безработице Мерике Метсавас, ярмарка труда Ливиймаа популярна среди работодателей, потому что именно здесь есть хорошая возможность найти работников со знанием языков двух стран.

”В этом году мы особое внимание обращаем на приобретение новых навыков, что означает, что мы знакомим как соискателей работы, так и работающих людей, с возможностями получения профессионального и уровневого образования”, — добавила Метсавас.

Треть работодателей впервые участвуют в ярмарке труда Лийвимаа, будут представлены очень разные сферы. Работодатели ищут как людей без профессионального обучения, так и специалистов определенных специальностей, будет также предлагаться сезонная работа на лето, которая хорошо подходит именно молодым людям. Многие работодатели готовы предложить работу и практику людям с пониженной трудоспособностью. Также Молодежный трудовой центр TANKLA ознакомит молодых людей с возможностями работы летом в трудовой дружине.

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Налогово-таможенный департамент расскажет посетителям ярмарки об изменениях в обложении подоходным налогом, и Касса по безработице ознакомит с возможностями и условиями работы в Эстонии. Доклад Кассы по безработице будет на русском языке и направлен прежде всего на соискателей работы, живущих в Латвии. В течение всей ярмарки можно будет получить консультацию по карьере и помощь как в составлении конкурсных документов, так и по другим вопросам, связанным с решениями по карьере. У EURES-консультанта Кассы по безработице можно будет получить информацию об учебе, условиях жизни и работы в Европе.

Программа ярмарки и информация о работодателях и партнерах — на сайте ярмарок труда.

Ярмарка труда Лийвимаа софинансируется из программы приграничного сотрудничества Эстонии и Латвии INTERREG ”Поддержка интеграции рынков труда Эстонии-Латвии и приграничной работы”.

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