Соискатели работы и работодатели из Эстонии и Латвии встретятся на Ярмарке труда Лийвимаа

Сегодня, 19 апреля, пройдет организованная Кассой по безработице Ярмарка труда Лийвимаа. Всех заинтересованных приглашают в Валгаский центр культуры и интересов с 11 до 14 часов, для того чтобы лучшие работодатели и активные соискатели работы смогли встретиться, сказано в пресс-релизе.

Ярмарка труда Лийвимаа — это место встречи двух стран, соискателей работы и работодателей из Эстонии и Латвии. На ярмарке будет представлено 37 работодателей, из них восемь работодателей из Латвии, будет предлагаться около 1000 рабочих мест и более полусотни различных должностей.

По словам руководителя Валгамааского отделения Кассы по безработице Мерике Метсавас, ярмарка труда Ливиймаа популярна среди работодателей, потому что именно здесь есть хорошая возможность найти работников со знанием языков двух стран.

”В этом году мы особое внимание обращаем на приобретение новых навыков, что означает, что мы знакомим как соискателей работы, так и работающих людей, с возможностями получения профессионального и уровневого образования”, — добавила Метсавас.