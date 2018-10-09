09.10.2018, 09:50

Социальную сеть Google+ закроют для пользователей


Deutsche Welle
EST
Google
GoogleFoto: LEON NEAL, AFP

Личные данные пользователей соцсети Google+ могли попасть в распоряжение третьих лиц. Утечка, вероятно, затронула учетные записи до полумиллиона клиентов.

Международный конгломерат Alphabet Inc., в состав которого входит Google Inc., закрывает для частных пользователей социальную сеть Google+. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщили в пресс-службе корпорации, назвав в качестве одной из причин "низкую популярность пользовательской версии Google+".

Между тем, как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в ее распоряжении, в период с начала 2015 года по март 2018 года личные данные пользователей соцсети могли попасть в распоряжение третьих лиц.

Могли пострадать до 500 тысяч пользователей

Позднее уязвимость программного обеспечения была устранена. Тем не менее руководство корпорации на том этапе решило публично не обнародовать информацию об утечке, опасаясь пристального внимания к себе со стороны регулирующих органов.

В ходе проверки безопасности было установлено, что утечка могла затронуть учетные записи до 500 тысяч клиентов, признала компания Google 8 октября, подтвердив данные, опубликованные ранее в тот же день в The Wall Street Journal.

Соцсеть будет закрыта для пользователей по истечении переходного периода в десять месяцев — в конце августа следующего года. Таким образом, Google Inc. фактически признала, что на данном направлении проиграла конкуренцию с Facebook, в пику которому запустила свой сервис в 2011 году.

Ранее в компании Google Inc. сообщили, что некоторые приложения отслеживают местоположение пользователя, даже если соответствующая функция отключена.

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