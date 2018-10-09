Социальную сеть Google+ закроют для пользователей
Личные данные пользователей соцсети Google+ могли попасть в распоряжение третьих лиц. Утечка, вероятно, затронула учетные записи до полумиллиона клиентов.
Личные данные пользователей соцсети Google+ могли попасть в распоряжение третьих лиц. Утечка, вероятно, затронула учетные записи до полумиллиона клиентов.
Международный конгломерат Alphabet Inc., в состав которого входит Google Inc., закрывает для частных пользователей социальную сеть Google+. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщили в пресс-службе корпорации, назвав в качестве одной из причин "низкую популярность пользовательской версии Google+".
Между тем, как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в ее распоряжении, в период с начала 2015 года по март 2018 года личные данные пользователей соцсети могли попасть в распоряжение третьих лиц.
Позднее уязвимость программного обеспечения была устранена. Тем не менее руководство корпорации на том этапе решило публично не обнародовать информацию об утечке, опасаясь пристального внимания к себе со стороны регулирующих органов.
В ходе проверки безопасности было установлено, что утечка могла затронуть учетные записи до 500 тысяч клиентов, признала компания Google 8 октября, подтвердив данные, опубликованные ранее в тот же день в The Wall Street Journal.
Соцсеть будет закрыта для пользователей по истечении переходного периода в десять месяцев — в конце августа следующего года. Таким образом, Google Inc. фактически признала, что на данном направлении проиграла конкуренцию с Facebook, в пику которому запустила свой сервис в 2011 году.
Ранее в компании Google Inc. сообщили, что некоторые приложения отслеживают местоположение пользователя, даже если соответствующая функция отключена.
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