Социальное предприятие дает работу молодежи с криминальным прошлым

Социальное предприятие Skill Mill создано, чтобы дать молодым правонарушителям первый рабочий опыт, пишет Eesti Päevaleht.

Международное социальное мероприятие Skill Mill предложило в Великобритании работу около 200 молодым людям и девушкам с криминальным прошлым. Теперь собираются организовать подобное и в Эстонии.

"В британской программе — бывшие уголовники, однако в Эстонии мы обращаем внимание и на молодежь из группы риска — чтобы они не вступили на кривую дорожку", — объяснила исполнительный директор Skill Mill Катри-Лийз Рейманн.

В среду Skill Mill организует мероприятие по случаю открытия, посредством которого надеется привлечь внимание потенциальных партнеров. "Молодежь могла бы заниматься работами по уборке в местных самоуправлениях и на хуторах. Результат — лучшая среда и вклад в общество", — добавила Рейманн.

Привлечь молодежь — сложно: правонарушители, по словам Рейманн, это сложная целевая аудитория. "Сложно изменить и работу общественного сектора, сформировать привычку, чтобы их к нам направляли", — признала она. Также нелегко изменить установки общества и найти покупателей такого рода услуги.

Мысль: платить зарплату

"Ожидается, что такие вещи делаются бесплатно в рамках общественно полезной работы. А наша идея — платить этим молодым зарплату, чтобы у них была мотивация и действия имели бы результат", — объяснила Рейманн.

Первейшая цель предприятия — снизить риск совершения новых преступлений, давая 16-24-летним бывшим преступникам настоящий опыт работы, обучая навыкам, что позволило бы в будущем получить работу. В то же время и окружающая среда станет чище и безопаснее.

Skill Mill считает себя партнером-субподрядчиком местных самоуправлений, хуторов и частных предприятий.

В Эстонии оно предложило сотрудничество районной управе Нымме и хутору в Харьюмаа.

Во время шестимесячной программы молодые получали бы минимальную зарплату.

Трамплин

"Настоящая работа имеет реабилитационный характер", — считает Рейманн. "Зачастую эта молодежь нуждается в помощи в развитии социальных навыков. Мы более гибкие, нежели большинство работодателей. Это может быть трамплином: молодой человек увидит, что он молодец и справится".

До сих пор предприятие пыталось найти молодежь через офицеров пробации, прокуроров и контактных лиц в тюрьме. "Я даже сама ходила по тюрьмам рассказывать об этой программе. Молодые сказали, что готовы работать", — заверила Рейманн. "Но пути сложны. Выработать привычку постоянно трудиться — трудно".

"Мы видем себя в качестве партнера для молодежи со сложным прошлым, которой Skill Mill поможет выйти на рынок труда посредством оплачиваемой работы. Посему мы очень и очень ждем в программу новую молодежь, надеемся привлечь и людей с улицы", — резюмировала Рейманн.