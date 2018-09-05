05.09.2018, 15:10

Соцдемы: нам нужно учиться у Финляндии, как заботиться о пожилом населении

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rus.delfi.ee
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Jõulud riigikogus
Heljo PikhofFoto: Ilmar Saabas

Десяток социал-демократов из Эстонии проведут сегодняшний день в Финляндии, чтобы ознакомиться с домом попечения Мюллюпуро и обсудить с финнами то, как устроена система по уходу за пожилыми людьми в обоих государствах.

”Сейчас мы подготавливаем реформу системы по уходу за ближними, поэтому для нас важно ознакомиться с опытом других стран. Эстонии, бесспорно, есть чему поучиться у Финляндии — например, тому, как улучшить социальную защиту пожилых людей. Мы обсудим с нашими северными соседями, как обстоят дела с доходами пенсионеров, услугами для пожилых и их бытом в Финляндии и Эстонии. Кроме того, мы посетим дом попечения в восточной части Хельсинки”, — рассказала вице-председатель Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.

Во время дискуссии с финскими коллегами Хельо Пикхоф сделает обзор предлагаемых в Эстонии услуг по уходу за пожилыми, а также расскажет о планах социал-демократов.

”Наша цель — разработать в ближайшие годы такую систему, которая бы обеспечила всем нуждающимся место в доме попечения и расширила бы спектр услуг для пенсионеров, чтобы они смогли как можно дольше оставаться у себя дома”, — пояснила Пикхоф.

По словам члена правления Социал-демократической партии Мерике Мецтак, Эстония стоит на пути к более справедливому и безопасному обществу. ”Несправедливо взваливать расходы на место в доме попечения на детей, например, пенсионного возраста или на внука-студента. Пенсионер всю жизнь работал и платил налоги, поэтому при необходимости место в доме попечения должно быть ему доступно”, — сказала Мецтак.

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