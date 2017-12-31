31.12.2017, 16:08

Собственник закрыл алкогольный магазин в Выру и открыл в Латвии

 (26)
rus.delfi.ee
EST
Собственник закрыл алкогольный магазин в Выру и открыл в Латвии
Foto: Eero Vabamägi

Два с половиной проработавший в выруском торговом центре Semu большой магазин CityAlko закрылся, а позавчера сняли его рекламу, сообщает издание Võrumaa Teataja.

Магазин CityAlko открыли при поддержке Võru CityAlko осенью на пограничном пункте Мурати, на территории Латвии, и будущее закрытие магазина в Выру не было секретом. По первоначальным планам это должно было произойти после новогодних праздников. До CityAlko соответствующие площади в Semu занимал магазин спортивных товаров, который еле-еле сводил концы с концами.

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