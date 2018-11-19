19.11.2018, 17:20

Собравшее более 4000 подписей обращение против закрытия аптек-филиалов передано в Рийгикогу


rus.delfi.ee
EST
PERH-i Apotheka apteek
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Объединение аптек Эстонии передало в Рийгикогу сегодня, 19 ноября, коллективное обращение с более 4000 подписями посетителей аптек, которые требуют сохранения аптек-филиалов, попавших в ловушку регуляции.

Сбор подписей происходил в последние две недели в аптеках-филиалах Apotheka, Benu и Euroapteek, которые из-за недоработки законодателей должны закрыться будущим летом. Три недели назад Объединение аптек Эстонии организовало показательное закрытие на полдня аптек-филиалов, чтобы обратить внимание законодателей на эту проблему.

По словам руководителя Объединения аптек Эстонии Тимо Данилова, показательное закрытие дало два результата. "Во-первых, как в день закрытия, так и позже — когда был организован сбор подписей — мы увидели, насколько важно для посетителей аптек сохранение нынешней аптечной сети. А во-вторых, как те, кто могут решить эту проблему, не хотят ее видеть и признавать", — сказал Данилов.

"В ситуации, когда за каждую почтовую контору или банкомат готовы сражаться до последней капли крови, те, от кого зависят решения, парадоксально не видят никакой проблемы в том, что более 50 аптек просто закрываются из-за сделанной ошибки. Если для всех понятно, что речь идет о недоработке в законодательстве, то почему нельзя просто эту ошибку исправить?"

Данилов подчеркнул, что нельзя вводить общественность в заблуждение разговорами о том, что у владельцев аптек было пять лет на переоформление аптек. "Это просто неправда. Из-за законодательной ловушки просто нет возможности как-то переоформить аптеки-филиалы, поскольку Департамент лекарств не выдает нынешним владельцам разрешения на деятельность ввиду нового закона. Почему владельцам не дали возможности для переоформления аптек-филиалов?", — задает вопрос руководитель объединения.

В переданном сегодня правлению Рийгикогу коллективном обращении сказано: "Закрытие аптек-филиалов в июне следующего года не выполняет поставленной государством задачи по повышению качества аптечных услуг в крупных населенных пунктах Эстонии. Напротив, по этой причине пострадает доступность медикаментов во многих крупных городах, в городских частях которых число аптек значительно уменьшится или же вообще сойдет к нулю. Помимо проблемы доступности лекарств, ограничение на деятельность аптек-филиалов ухудшит предпринимательскую среду, поскольку эта проблема дает ясный сигнал о том, что государство не исправляет свои ошибки".

Входящие в Объединение аптек Эстонии аптеки в конце октября закрыли на один день 55 аптек-филиалов по всей Эстонии, чтобы продемонстрировать посетителям аптек невозможность их дальнейшей работы в скором будущем из-за недоработки законодателей. Наиболее критичная ситуация в Ида-Вирумаа, где всего под закрытие подпадают 17 аптек. Т.е. почти половина аптек Кохтла-Ярве и Нарвы, но также это коснется и других городов — например, Рапла, Пыльва и Маарду.

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