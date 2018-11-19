Собравшее более 4000 подписей обращение против закрытия аптек-филиалов передано в Рийгикогу

Сбор подписей происходил в последние две недели в аптеках-филиалах Apotheka, Benu и Euroapteek, которые из-за недоработки законодателей должны закрыться будущим летом. Три недели назад Объединение аптек Эстонии организовало показательное закрытие на полдня аптек-филиалов, чтобы обратить внимание законодателей на эту проблему.

По словам руководителя Объединения аптек Эстонии Тимо Данилова, показательное закрытие дало два результата. "Во-первых, как в день закрытия, так и позже — когда был организован сбор подписей — мы увидели, насколько важно для посетителей аптек сохранение нынешней аптечной сети. А во-вторых, как те, кто могут решить эту проблему, не хотят ее видеть и признавать", — сказал Данилов.

"В ситуации, когда за каждую почтовую контору или банкомат готовы сражаться до последней капли крови, те, от кого зависят решения, парадоксально не видят никакой проблемы в том, что более 50 аптек просто закрываются из-за сделанной ошибки. Если для всех понятно, что речь идет о недоработке в законодательстве, то почему нельзя просто эту ошибку исправить?"

Данилов подчеркнул, что нельзя вводить общественность в заблуждение разговорами о том, что у владельцев аптек было пять лет на переоформление аптек. "Это просто неправда. Из-за законодательной ловушки просто нет возможности как-то переоформить аптеки-филиалы, поскольку Департамент лекарств не выдает нынешним владельцам разрешения на деятельность ввиду нового закона. Почему владельцам не дали возможности для переоформления аптек-филиалов?", — задает вопрос руководитель объединения.